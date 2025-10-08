Výživa hraje klíčovou roli ve správném fungování lidského těla, a tak samozřejmě ovlivňuje i pohybový aparát. Odborníci jsou přesvědčení, že může také pozitivně ovlivnit celkové zdraví kloubů. Vhodný jídelníček poskytuje živiny nezbytné nejen pro dobré zdraví kloubů, ale také zajišťuje udržení ideální tělesné hmotnosti.
Právě nadváha významně přispívá k přetížení kloubů a urychluje proces jejich degenerace. A správně sestavenou stravou lze podpořit také regeneraci kloubů nebo přispět ke zmírnění nežádoucích příznaků degenerativních onemocnění. To není málo, co myslíte?
Co je dobré pro klouby?
Strava, která posiluje klouby a kloubní chrupavky, by měla obsahovat složky, které mají protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Vyplatí se proto vsadit na potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny, minerály (hořčík, selen, vápník) a také vitaminy.
Co je dobré vědět
Občas se v různých médiích objeví informace, že ta nebo ona zelenina škodí kloubům. Ve skutečnosti však neexistuje žádný seznam zeleniny, která může negativně ovlivnit klouby. Přesto odborníci doporučují zejména těm, kteří se s problémy s klouby už potýkají, věnovat zvýšenou pozornost jednotlivým složkám stravy.
Některé potraviny jsou totiž zdrojem purinů, které se v lidském těle metabolizují na kyselinu močovou. Nadměrné množství kyseliny močové v krvi může vést k rozvoji hyperurikémie. Ta je předchůdcem dny – revmatického onemocnění, při kterém se přebytečná kyselina močová nahromaděná v těle přeměňuje na malé krystaly umístěné v kloubech a měkkých tkáních.
Lidem trpícím dnou se proto doporučuje omezit denní příjem kyseliny šťavelové. V praxi to znamená minimalizovat konzumaci potravin, které ji obsahují (rebarbora, kapusta, špenát, listy červené řepy a chřest) a nahradit je potravinami s protizánětlivým potenciálem.
Jídlo posilující klouby by proto mělo zahrnovat čerstvou zeleninu a ovoce stejně jako ořechy a semena. Za zmínku stojí rovněž dostatečný přísun ryb a mořských plodů a zařazení zdravých rostlinných tuků.
Které vitaminy prospívají kloubům
Vitamin C, protože může pozitivně ovlivnit flexibilitu kloubů a zmírnit příznaky bolesti. Kyselina askorbová je navíc nezbytná pro správnou tvorbu kolagenu – sloučeniny zapojené do tvorby synoviální tekutiny, která může podporovat tvorbu nových buněk kloubní chrupavky a také může zvýšit elasticitu a pevnost chrupavčité tkáně. Nedostatek vitaminu C na druhou stranu může přispívat k nízké hladině kolagenu v těle, což negativně ovlivňuje zdraví kloubů.
Také vitamin D je nezbytnou součástí stravy podporující klouby. Nedostatek vitaminu D může oslabit imunitu a negativně ovlivnit imunitní systém stejně jako oslabit kosti a klouby, což zvyšuje riziko osteoporózy a artritidy. Nízký příjem vitaminu D může také negativně ovlivnit vstřebávání vápníku, což může zvýšit náchylnost kostí ke zlomeninám.
Důležitý je také dostatečný příjem vitaminu E, který může podporovat ochranu kloubní chrupavky a díky svým antioxidačním vlastnostem může snižovat oxidační stres a prozánětlivé faktory v těle.
I vitaminy skupiny B by měly být součástí denního jídelníčku, protože jejich nedostatek může oslabovat svaly a zvyšovat riziko zánětu a degenerace kloubů.
Kolagen, chondroitin a glukosamin
Správnou funkci kloubů a kondici kloubní chrupavky podpoříte i konzumací potravin bohatých na kolagen. Pozitivní vliv na udržení flexibility a elasticity kloubní chrupavky má i chondroitin. Získat ho můžete z tkání bohatých na chrupavku nebo pomocí doplňků stravy obsahujících chondroitin sulfát.
Ovlivnit tvorbu kloubní chrupavky a synoviální tekutiny dokáže také glukosamin. Můžete jej začlenit do jídelníčku konzumací korýšů nebo prostřednictvím některého z mnoha doplňků stravy.
Několik tipů do jídelníčku
Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Zdraví.