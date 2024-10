Klouby: Co (ne)pomáhá. Kdy na injekce, proč medvídci neléčí a co nám říká otok

Jak a proč artróza začíná?

Sklovitá chrupavka, jež pokrývá hlavice kostí v kloubech, aby po sobě krásně klouzaly, začne mít na sobě nepravidelnosti. Příčin může být více. Tou hlavní je stárnutí. Artrózou trpí 30 % lidí ve věku nad 50 let, polovina lidí ve věku nad 65 let a téměř každý ve věku nad 80 let. Dále jednostranné přetěžování například při vrcholovém sportu, ale hlavně vinou obezity. Odírá se povrchová vrstva chrupavky. Protože pohyb už není tak klouzavý, snižuje se hybnost kloubu. Což spolu s bolestí a otoky pacienty velmi sužuje.

Kvalita potravinových doplňků proti artróze se diametrálně liší, řada preparátů obsahuje jen minimum účinných látek.