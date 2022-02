Nemohu lidem zakazovat běhání. Sám běhám, pomáhá mi to, říká ortoped Váchal

Nová vláda počítá s tím, že stát umožní lidem, aby si formou doplňkového zdravotního připojištění mohli připlatit například za lepší materiál endoprotéz. Posunul by tento krok ortopedickou péči u nás na ještě vyšší úroveň?

Speciálně u endoprotéz je situace trochu složitější. Má-li někdo například problém s očima, zdravotní pojišťovna mu zjednodušeně řečeno zaplatí nejjednodušší čočku, na to jsou limity. Pokud chce čočku lepší, bifokální nebo trifokální, má možnost si za ni připlatit už nyní. U endoprotéz je to však trochu odlišné, protože každá má jiné vlastnosti a její typ se vybírá podle toho, jaké stadium artrózy člověk má, jak je starý, zda je obézní, jakou má kvalitu a tvar kosti a jaký je celkově jeho zdravotní stav. Pacient by měl tedy dostat endoprotézu odpovídající nejen nálezu na kloubu, ale i všem ostatním přidruženým kritériím. To vše legislativa splňuje i za současné situace. V naprosté většině případů tedy lidé dostanou takovou endoprotézu, jaká je pro ně nejlepší.

Ale když někdo přijde a říká, že ho bolí kolena, protože běhá maratony a každý den trénuje 25 kilometrů, pak samozřejmě obočí zvednu. MUDr. Jiří Váchal šéf pražského Centra léčby pohybového aparátu