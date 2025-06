Proč patří Česká republika mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy?

Prakticky celé území Česka spadá do jejího ohniska, protože u nás máme ideální podmínky, aby virus v přírodě dlouhodobě přežíval. To je dáno kombinací několika faktorů: Musejí být přítomní jak přenašeči – tedy klíšťata –, tak jejich přirození hostitelé, což jsou typicky drobní hlodavci, kteří potřebují dostatek potravy a vhodné mikroklima. To všechno u nás najdeme.

V případě klíšťové encefalitidy víme, že protilátky zůstávají v těle natrvalo. Což je dobré, protože jakmile ji jednou proděláte, máte celoživotní imunitu.