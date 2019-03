Klíšťě a meningokok útočí častěji. Proč? Lékařka odpoví v Rozstřelu

Klíšťata přenášejí klíšťovou lymeskou boreliózu a encefalitidu. I když počty případů klíšťové encefalitidy v České republice stoupají, míra proočkovanosti se za poslední období více méně nezměnila.

Hostem Rozstřelu v pátek od 12.30 hodin bude MUDr. Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze.

„Proočkovanost proti tomuto onemocnění u nás zůstává řadu let stejná a nejnovějších průzkumy hovoří o pětadvaceti procent,“ upozorňuje Roháčová a dodává pro srovnání, že v sousedním Rakousku je to zhruba 85 procent a v Německu 43 procent. Česko tak zůstává na prvním místě v počtu nakažených klíšťovou encefalitidou v Evropě.



Je očkování opravdu nutné? Komu lze očkování doporučit a kolik druhů očkování proti klíšťatům existuje?

Sedm lidí z deseti má po meningitidě doživotní následky

Meningokok: stačí kýchnutí a únava a lékaři bojují o váš život Čtenářka Zuzana po prodělání meningokokové infekce má jednu nohu amputovanou v bérci.

V Rozstřelu se bude mluvit také o nebezpečné meningitidě, která může mít fatální zdravotní následky stejně jako klíšťová encefalitida. Také pacientů s meningitidou přibývá.

„O život onemocnění připraví až patnáct procent nakažených. Doživotní následky má pak sedm lidí z deseti,“ řekla Roháčová. Patří k nim ztráta končetin, sluchu, selhávání orgánů a u dětí také opožděný vývoj.

Většinu případů meningitidy způsobuje meningokok, pneumokok nebo bakterie. Onemocnění se pak projevuje jako zápal mozkových blan, infekce míchy nebo krevní infekce. Mezi první příznaky patří ospalost, horečka, bolest hlavy, svalů a kloubů, zvracení, vyrážka nebo skvrny na kůži.

„Hlavní je rychlý přesun do nemocnice a co nejvčasnější podání antibiotik,“ řekla primářka. „Onemocnění se ale nemusí na začátku hned poznat,“ upozornila.

Jedinou účinnou ochranu představuje očkování. „Zprávy o tom, že je očkování zbytečné a nepomáhá, jsou nesmyslné,“ zdůraznila Roháčová. Nejohroženější rizikovou skupinou jsou děti do čtyř let a dospívající ve věku od patnácti do devatenácti let. Očkovat se mohou děti již od dvou měsíců.