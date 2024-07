Klimatizace uleví od horka, ale může škodit zdraví. Na co si dát pozor?

Používání klimatizace s sebou může přinést nepříjemnosti, jako je rýma, angína nebo zánět dutin. Tím, že zvenčí vběhneme rovnou „do chladničky“, způsobíme svému tělu prudký teplotní šok, na který nedokáže v tak krátké chvíli patřičně zareagovat. A kdo to potom nejvíc odnese? Naše obranyschopnost.

Při používání klimatizace rovněž dochází ke snižování vlhkosti vzduchu uvnitř místnosti, což v sobě ukrývá další nebezpečí. Příliš suchý vzduch oslabuje sliznici dýchacích cest, která je pak rázem mnohem vnímavější vůči různým nežádoucím mikroorganismům (proto odborníci radí, aby člověk, který se potýká s bolestí v krku či angínou, často pil – a bacily se tak neměly šanci uchytit na sliznicích).

Nejen chrapot...

A to není vše. Z klimatizace se dá i velmi snadno ochraptět. Nízká teplota znehybní řasinkový epitel v dolních cestách dýchacích, v hrtanu a hlasivkách se začne hromadit hlen a vy „zničehonic“ přijdete o hlas. Pobyt v klimatizovaných prostorách neprospívá ani alergikům.

Ne každé větrací zařízení totiž disponuje kvalitními filtry, které zachytí všechny prachové částice, bakterie, roztoče a plísně. A co si budeme povídat, zdaleka ne všichni provozovatelé jsou tak disciplinovaní, aby uchovávali klimatizaci v čistotě a filtry pravidelně vyměňovali. Takže se může lehce stát, že je to právě klimatizace, která vám vzduchem pošle do kanceláře nálož nežádoucích mikrobů.

Nehledě na to, že je leckdy nastavená „tak šikovně“, že vám fouká přímo na záda. Kromě bolesti v krku, rýmy nebo ztráty hlasu tak může způsobit také bolest hlavy nebo kloubů, zablokovanou krční páteř, a dokonce i zánět trojklaného nervu, což je teprve peklo. Kdo to někdy zažil, nechce nikdy víc.

Pravidlo pěti stupňů

A jaké další potíže může vyvolat „pobyt v chládku“? Syndrom suchých očí, vysušenou pleť a vlasy, bolesti kloubů atd. Nic, o co by člověk stál. Jak tedy používat klimatizaci, aby bezpečně sloužila svému účelu?

Aby se organismus dokázal vyrovnat s pobytem v teplotně rozdílném prostředí, je nutné dodržet stanovený rozdíl mezi teplotou vnitřních prostor a venkovní teplotou, který optimálně činí pět stupňů Celsia (porovnávejte vždy aktuální venkovní teplotu ve stínu).

Klimatizaci nechte zapnutou po celý den, při nárazovém zapínání a vypínání dochází k dalším výkyvům teplot, které zvlášť citlivější lidé špatně snášejí. Proud chladného vzduchu by v žádném případě neměl směřovat přímo na lidi, nýbrž do volného prostoru v místnosti.

Nezapomeňte také čas od času krátce vyvětrat. Stačí, když každou hodinu na pár minut otevřete okno.