Příběh Aleny: Dělala jsem synovi i manželovi služku, moje trpělivost přetekla

Nevím, jestli se to dá nazvat vyhořením, ale asi to je přesně ono. Prostě jsem se jednoho dne sbalila a odešla do pronajaté garsonky. Všechno jsem nechala za sebou – svou vypiplanou domácnost,...