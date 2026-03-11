Oči dnes pracují jinak než dříve
Moderní pracovní den představuje pro náš zrak úplně jinou zátěž než dříve. Během několika vteřin často přecházíme pohledem z monitoru na telefon, z telefonu na papír, na kolegu u vedlejšího stolu, nebo na prezentaci na druhé straně místnosti. Každý takový pohled znamená nové zaostření a nové vyhodnocení obrazu. Naše oči přitom vykonají přibližně 250 000 pohybů denně – aniž bychom si je uvědomovali. A pokaždé musí obraz, který putuje z očí do mozku, zůstat ostrý, stabilní a bez rušivých zkreslení.
A tady se dostáváme k jedné zajímavé skutečnosti: ve skutečnosti nevidíme očima, ale mozkem.
Vidění je výsledkem spolupráce očí a mozku
Oči fungují jako optický systém, který zachycuje světlo a vytváří obraz. Mozek ho pak interpretuje, doplňuje detaily a vytváří to, co skutečně vnímáme jako vidění. Pokud je obraz z očí přesný a čistý, probíhá tento proces přirozeně a bez námahy. Pokud ale obsahuje drobné nepřesnosti nebo zkreslení, která běžné brýlové čočky často způsobují, musí mozek obraz neustále „opravovat“. A právě to může být důvod, proč nás už samotné vidění během dne tolik unavuje.
Možná to znáte i ze své zkušenosti. Ráno vidíte na monitor dobře, ale odpoledne začínáte mhouřit oči. Text je méně kontrastní, obraz na obrazovce působí neklidně a při rychlém přechodu pohledu mezi monitorem a telefonem potřebujete o něco více času na zaostření nebo „rozmrkání“.
Když problém nejsou dioptrie
Mnoho lidí si v takové chvíli řekne, že potřebují silnější dioptrie. Ve skutečnosti ale může být problém jinde. Běžné brýlové čočky totiž neberou v potaz skutečnost, že je každé oko jiné. Liší se například délkou, tvarem nebo dalšími optickými vlastnostmi, které ovlivňují, jak přesně obraz dopadá na sítnici. Tyto rozdíly mají pro náš mozek velký význam a ovlivňují to, jak skutečně vnímáme své okolí.
Jak vznikají brýle přizpůsobené konkrétnímu oku
A právě tato jedinečnost každého oka (i toho vašeho) byla hnacím motorem pro vznik technologie biometrického měření zraku. Speciální 3D přístroje dokážou změřit tisíce bodů oka a zjistit řadu individuálních parametrů, které běžné měření nezachytí. Na základě těchto dat pak mohou být vyrobeny brýlové čočky přizpůsobené konkrétnímu oku.
Jedním z výsledků tohoto přístupu jsou biometrické brýlové čočky B.I.G.® EXACT Sensitive.
Tyto brýlové čočky využívají přesná biometrická data oka a vytváří obraz, který je pro mozek přirozenější a snadněji zpracovatelný. Výsledkem může být ostřejší vidění, vyšší kontrast, a především menší námaha očí během dne. To ocení zejména lidé, jejichž práce vyžaduje plné soustředění a přesném vnímání detailů – například při práci na počítači, při čtení dokumentů, řízení vozidla nebo při častém přepínání pohledu mezi různými vzdálenostmi. Velkým benefitem může být i výrazně lepší vidění za snížených světlených podmínek – především pak při řízení, kdy dochází k menšímu oslnění od protijedoucích aut a lepšímu a rychlejšímu rozpoznávání značek nebo dalších předmětů na silnici.
Ostřejší obraz a menší námaha očí během dne
S přesně vyrobenými biometrickými brýlovými čočkami „na míru“ se oči méně namáhají, přechody mezi různými vzdálenostmi jsou plynulejší a vidění zůstává stabilnější i po několika hodinách práce. Mnoho lidí si přitom až při změně brýlí uvědomí, jak velkou část energie během dne jim spotřebovával právě jejich zrak.
Chcete zjistit, jak přesně vidí vaše oči?
Na stránce rodenstock.cz najdete tlačítko Najít optiku, kde snadno zjistíte, které oční optiky ve vašem okolí nabízejí biometrické měření zraku. Zadejte své město, volte B.I.G.® EXACT Sensitive partner a zobrazí se vám biometrická pracoviště v okolí. Stačí si rezervovat termín a zjistit, zda může přesnější měření a biometrické brýle posunout kvalitu vašeho vidění o krok dál.
Brýlové čočky od společnosti Rodenstock jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.