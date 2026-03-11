Když unavené oči komplikují život: řešením mohou být biometrické brýle

Komerční sdělení   11:40
Když začínáme ke konci dne vidět lehce rozostřeně, cítit pálení očí, tlak, únavu nebo bolest hlavy, nemusí být na vině jen zběsilé pracovní tempo a únava. Ke zhoršenému vidění může přispět i to, jak přesně náš mozek zpracovává to, co naše oči vidí. Rychlé přepínání mezi monitorem, telefonem, dokumenty a okolním světem jsou pro naše oči větší zátěží, než si myslíme. A pouhé změření dioptrií nemusí stačit.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ilustrační obrázek | foto: Rodenstock

Oči dnes pracují jinak než dříve

Moderní pracovní den představuje pro náš zrak úplně jinou zátěž než dříve. Během několika vteřin často přecházíme pohledem z monitoru na telefon, z telefonu na papír, na kolegu u vedlejšího stolu, nebo na prezentaci na druhé straně místnosti. Každý takový pohled znamená nové zaostření a nové vyhodnocení obrazu. Naše oči přitom vykonají přibližně 250 000 pohybů denně – aniž bychom si je uvědomovali. A pokaždé musí obraz, který putuje z očí do mozku, zůstat ostrý, stabilní a bez rušivých zkreslení.

A tady se dostáváme k jedné zajímavé skutečnosti: ve skutečnosti nevidíme očima, ale mozkem.

Ilustrační obrázek

Vidění je výsledkem spolupráce očí a mozku

Oči fungují jako optický systém, který zachycuje světlo a vytváří obraz. Mozek ho pak interpretuje, doplňuje detaily a vytváří to, co skutečně vnímáme jako vidění. Pokud je obraz z očí přesný a čistý, probíhá tento proces přirozeně a bez námahy. Pokud ale obsahuje drobné nepřesnosti nebo zkreslení, která běžné brýlové čočky často způsobují, musí mozek obraz neustále „opravovat“. A právě to může být důvod, proč nás už samotné vidění během dne tolik unavuje.

Možná to znáte i ze své zkušenosti. Ráno vidíte na monitor dobře, ale odpoledne začínáte mhouřit oči. Text je méně kontrastní, obraz na obrazovce působí neklidně a při rychlém přechodu pohledu mezi monitorem a telefonem potřebujete o něco více času na zaostření nebo „rozmrkání“.

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Když problém nejsou dioptrie

Mnoho lidí si v takové chvíli řekne, že potřebují silnější dioptrie. Ve skutečnosti ale může být problém jinde. Běžné brýlové čočky totiž neberou v potaz skutečnost, že je každé oko jiné. Liší se například délkou, tvarem nebo dalšími optickými vlastnostmi, které ovlivňují, jak přesně obraz dopadá na sítnici. Tyto rozdíly mají pro náš mozek velký význam a ovlivňují to, jak skutečně vnímáme své okolí.

Jak vznikají brýle přizpůsobené konkrétnímu oku

A právě tato jedinečnost každého oka (i toho vašeho) byla hnacím motorem pro vznik technologie biometrického měření zraku. Speciální 3D přístroje dokážou změřit tisíce bodů oka a zjistit řadu individuálních parametrů, které běžné měření nezachytí. Na základě těchto dat pak mohou být vyrobeny brýlové čočky přizpůsobené konkrétnímu oku.

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Jedním z výsledků tohoto přístupu jsou biometrické brýlové čočky B.I.G.® EXACT Sensitive.

Tyto brýlové čočky využívají přesná biometrická data oka a vytváří obraz, který je pro mozek přirozenější a snadněji zpracovatelný. Výsledkem může být ostřejší vidění, vyšší kontrast, a především menší námaha očí během dne. To ocení zejména lidé, jejichž práce vyžaduje plné soustředění a přesném vnímání detailů – například při práci na počítači, při čtení dokumentů, řízení vozidla nebo při častém přepínání pohledu mezi různými vzdálenostmi. Velkým benefitem může být i výrazně lepší vidění za snížených světlených podmínek – především pak při řízení, kdy dochází k menšímu oslnění od protijedoucích aut a lepšímu a rychlejšímu rozpoznávání značek nebo dalších předmětů na silnici.

Ostřejší obraz a menší námaha očí během dne

S přesně vyrobenými biometrickými brýlovými čočkami „na míru“ se oči méně namáhají, přechody mezi různými vzdálenostmi jsou plynulejší a vidění zůstává stabilnější i po několika hodinách práce. Mnoho lidí si přitom až při změně brýlí uvědomí, jak velkou část energie během dne jim spotřebovával právě jejich zrak.

Chcete zjistit, jak přesně vidí vaše oči?

Na stránce rodenstock.cz najdete tlačítko Najít optiku, kde snadno zjistíte, které oční optiky ve vašem okolí nabízejí biometrické měření zraku. Zadejte své město, volte B.I.G.® EXACT Sensitive partner a zobrazí se vám biometrická pracoviště v okolí. Stačí si rezervovat termín a zjistit, zda může přesnější měření a biometrické brýle posunout kvalitu vašeho vidění o krok dál.

Brýlové čočky od společnosti Rodenstock jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.

Nejčtenější

Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ

Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák přijal 5. března 1981...

Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku

Dokonalé tělo modelky nepotřebuje „vylepšovat“ plastikami.

Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...

Když unavené oči komplikují život: řešením mohou být biometrické brýle

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Když začínáme ke konci dne vidět lehce rozostřeně, cítit pálení očí, tlak, únavu nebo bolest hlavy, nemusí být na vině jen zběsilé pracovní tempo a únava. Ke zhoršenému vidění může přispět i to, jak...

11. března 2026  11:40

Hvězdy, které našly druhou polovičku v jiné zemi

Slavní, kteří se zamilovali do osoby z jiné země.

Podívejte se do naší galerie na slavné hvězdy, které se zamilovaly do protějšku jiné národnosti. Někomu vztah nadále jen kvete, jiní už spolu nejsou. A někomu bohužel nepřál osud. Pokud jde o lásku,...

11. března 2026  10:46

Finalistka Miss Universe tvrdí, že je sociopatka. Může za to moje dětství

Anika Batra

Bývalá finalistka Miss Universe Anika Batra otevřeně mluví o své diagnóze, která je pro mnohé šokující. Je totiž sociopatka. A přidává zkušenosti z dětství, které podle ní mohou za její nynější stav....

11. března 2026  8:25

Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá

Veronika Procházková

Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...

11. března 2026

Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům

Nejen kosmetika je důležitá. Stejně tomu je se zdravou životosprávou.

Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.

11. března 2026

Mastné vlasy nebo nudný outfit? Nic, co by nevyřešil správný klobouk

Ilustrační snímek

Ve dnech, kdy potřebujete outfit rozsvítit nápadným doplňkem (nebo zamaskovat, že nemáte vlasy v nejlepší kondici), sáhněte po klobouku či baretu. Vyšperkují výsledný look a dodají mu tajemnou...

11. března 2026

Prabába tichého luxusu. Carolyn Bessette-Kennedy inspiruje i 27 let po smrti

Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono...

Carolyn Bessette-Kennedy neměla žádnou stylistku ani asistentku. Nebyla oficiální tváří žádné značky a pochopitelně neměla ani účty na sociálních sítích, kde by se mohla prezentovat. Přesto je...

11. března 2026

Sinatra se kvůli ní chtěl zabít. Kráska Ava Gardnerová a její divoká manželství

Premium
Hollywoodská krasavice Ava Gardnerová přišla na svět 24. prosince 1922.

Měla ráda alkohol, sex, smích a mluvila jako dlaždič. Tančila na stolech, házela po lidech lahve vína nebo se potápěla nahá v bazénu. Americká herečka Ava Gardnerová dostala přezdívku „nejkrásnější...

10. března 2026

Ženu posílali domů s bolestmi, v břiše však měla několik nádorů

Žena měla břicho plné nádorů.

Šestatřicetiletá učitelka Lea Caroline Padmore z Velké Británie chodila přes sedm let k lékaři s opakovanou bolestí břicha, kvůli které několikrát i zkolabovala. Vždy ji poslali domů s tím, že nejde...

10. března 2026  10:52

Když děti celebrit skončí ve vězení. Tyto slavné hvězdy to zažily

Když se děti rozhodnou pro rebélii, máloco je zastaví.

Slavné hvězdy mají možná zdánlivě pohádkový život, ale zatopit jim umí jejich vlastní potomci. Několik hollywoodských ikon muselo řešit, že se jejich potomek dostal do vězení a za mřížemi si nějaký...

10. března 2026  8:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient

Ilustrační fotografie

Diagnóza roztroušené sklerózy bývá pro mnoho lidí šokem. Michal Janků ji ale vnímá jako zlom, který mu paradoxně pomohl změnit život k lepšímu. Po stanovení diagnózy zhubl, začal víc pečovat o své...

10. března 2026

Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít

10. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.