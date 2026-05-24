Mozek je jediný orgán, který necítí bolest. Jak toho využíváte při operacích?
Některé zákroky můžeme díky tomu provádět při vědomí pacienta. Necitlivá je ale pouze mozková tkáň, takže než pronikneme dovnitř, pro povrchovější struktury musíme použít lokální anestezii. Nebo pacienta následně probudíme. Operace při vědomí se provádí tehdy, když se obáváme, abychom nepoškodili centra řeči. Potřebujeme proto s člověkem během zákroku komunikovat. Ostatní oblasti jsme už schopni monitorovat v celkové anestezii.
Neměli mikroskop, místo něj jsme používali lupy. Do rány jsme si svítili čelovkou. Některé nástroje byly i tupé! Přitom místní lékaři s nimi dokázali práci odvést.