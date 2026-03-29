„Ekzém rukou může být předzvěstí nádorového onemocnění. Alarmující je i pásový opar. Po jeho zaléčení by měl být každý člověk kompletně vyšetřený. Může se za ním schovávat rakovina tlustého střeva,“ upozorňuje v rozhovoru vedoucí lékařka, primářka a soudní znalkyně v oboru zdravotnictví z Lékařského centra Lázně v Brně.
Staráme se o svou kůži dobře?
Ano, určitě se péče o pleť a kůži ze strany lidí výrazně zlepšila. Uvědomují si, že jdou takzvaně „s kůží na trh“, tedy že je to vlastně první věc, které si na nich ostatní lidé všimnou. Navíc současným trendem je vypadat dobře a já jako korektivní dermatolog pozoruji, že jak ženy, tak muži si na sobě všímají především kůže na obličeji, protože tu neschovají pod žádné oblečení. Naše pleť hraje prim napříč generacemi. Už od mladinkých dívek, jež jsou pod vlivem reklam a střídají nejrůznější krémy. Od přípravků na redukci černých teček až po takové, jaké dvanáctileté nebo patnáctileté holčičky vůbec nepotřebují. Někdy je ta starost o pleť napříč věkovými skupinami až trochu přehnaná.
Poznám, jestli pacient kouří, a většinou i kolik. Jestli pije alkohol a jak moc. Ženu alkoholičku poznám už ode dveří, typické známky jsou nepřehlédnutelné.