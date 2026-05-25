Ženské poprsí má primární biologickou funkci, a to je produkce mléka a kojení potomků. Zároveň jsou druhotným pohlavním znakem a objektem erotické touhy.
Mnoho žen má právě z této partie největší mindráky. Považují je za malá, povislá, nebo naopak moc velká. V případě příliš velkých ňader už se ale nejedná jen o estetiku, mohou totiž zapříčinit zdravotní problémy.
Čtenářku trápila obrovská prsa. Při operaci se zbavila téměř kila tkáně
Za operaci byla ochotna zaplatit
„Odmalička jsem měla velké poprsí. Obvod mám 75 centimetrů, ale košíčky podprsenky jsem měla ve velikosti E nebo F,“ popsala nám šestatřicetiletá čtenářka Marcela. Po porodu dvou synů navíc prsa změnila svůj tvar, a Marcela se proto rozhodla navštívit plastického chirurga. Chtěla prsa zmenšit, i za nemalý finanční obnos. Její důvod však nebyl jen zvýšení sebevědomí.
„Nemohla jsem běhat, často mě bolela krční páteř a nemohla jsem sehnat padnoucí oblečení,“ posteskla si.
Když ale k lékaři přišla, po prohlídce jí řekl, že trpí gigantomastií (velké poprsí způsobující fyzické i psychické problémy) a operaci by měla hradit zdravotní pojišťovna. Marcela musela navštívit neurologa, praktického lékaře a ortopeda, kteří diagnózu potvrdili.
„Nebudu zastírat, že to bylo ponižující. Jít si stěžovat na něco, co některé ženy vyhledávají. Pro mě ale velká prsa skutečně představovala zátěž,“ přiznala čtenářka.
Jakmile měla všechna vyšetření za sebou, domluvila si termín operace. „Čekala jsem, že budu v nemocnici dlouho, ale druhý den po zákroku už jsem jela domů. Oblast prsou bolela, musela jsem nosit nepřetržitě, tedy i v noci, speciální spodní prádlo a spát jen na zádech,“ popisuje svou zkušenost.
23. července 2015
Rekonvalescence byla velmi rychlá
I když jí byl doporučen klidový režim, vydala se Marcela po návratu domů na procházku. Lékaři sice trvali na neschopence, ale práce z domova na počítači šla zvládnout bez větších problémů. Jediné omezení bylo ve zvedání rukou. I to ale po třech týdnech zvládla bez bolestí.
Po dvou kontrolách (zhruba po dvou měsících) už mohla nosit i běžné spodní prádlo. Nyní je rok po operaci a jediné, co jí velká prsa připomíná, jsou nepatrné jizvy.
Fotografie žen, kterým pomohlo zmenšení prsů
„Změnilo mi to život. Nakupuji v běžných obchodech a nic mě nebolí. Nestyďte se za své problémy, řešte je,“ nabádá.
Bolestivý sport
Pro ženy trpící gigantomastií je běhání nebo jiné sportovní aktivity komplikované. „Nemohla jsem jít běhat ani s dětmi skákat na trampolíně. Těžká prsa při pohybu neskutečně bolela,“ popisuje čtenářka.
Nepomohla ani sportovní podprsenka, protože její ramínka se jí zarývala do šíje, což způsobovalo nepříjemné podlitiny. Dva měsíce po operaci už se mohla všem aktivitám věnovat bez omezení. „Zní to neuvěřitelně, ale letos poprvé jsem si užila běhání po parku.“
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.