Když dítě nepřichází. Kdy zpozornět a jak zvýšit šanci na početí

Neplodnost není problémem jen žen a stále častěji se týká i mladších párů. Lékaři upozorňují, že šance na přirozené početí výrazně ovlivňuje věk, stres, životní styl i skryté zdravotní potíže. Jak poznat, že je čas vyhledat pomoc, a co všechno dnes moderní medicína nabízí?
Podle odborníků má problémy s otěhotněním zhruba každý pátý pár. Navzdory obecnému mínění, podle kterého za neplodnost mohou většinou ženy, je pravda taková, že asi ve 40 % je problém na straně ženy, ve 40 % na straně muže a ve 20 % u obou z nich.

Nejvíce páry, které touží po dítěti, zajímá, kdy to mají ještě „zkoušet“ a kdy už se obrátit na specialistu. Dalším nejčastějším dotazem je, jak lze neplodnosti předcházet. Na tyto a další otázky jsme hledali odpovědi.

Pět častých příčin ženské neplodnosti. Pozor na obezitu i slepé střevo

Čekáte příliš dlouho

Jednou z hlavních příčin neplodnosti je věk a platí to jak pro ženy, tak pro muže. Šance na otěhotnění u žen výrazně klesá od 35 let. Zatímco u ženy, které je 25 let, je šance na otěhotnění v každém měsíci kolem 25 %, ve 35 letech tato pravděpodobnost klesá na 15 %, po 42. roce na 1 %. Snižuje se totiž množství i kvalita vajíček. Nová vajíčka se v průběhu života ženy již netvoří, jen se spotřebovávají a stárnou. S věkem se také zvyšuje riziko genetických vad a klesá schopnost vajíčka uhnízdit se v děloze.

A jak je to u mužů?

Od 40. roku se u nich začíná snižovat kvalita spermií a přibývají i potíže s erekcí či ejakulací, například z důvodu zvětšení prostaty, které je ve vyšším věku časté. U mužů je běžnou příčinou neplodnosti takzvaná varikokéla, tedy rozšíření žil ve varlatech, které vede k jejich vyšší teplotě, což nesvědčí dozrávajícím spermiím. Lékaři se však setkávají i s dalšími příčinami neplodnosti, jako jsou endometrióza, vrozené vady, myomy, imunologické i genetické příčiny. Málo lidí si však uvědomuje, že plodnost velmi významně ovlivňuje také strava a životní styl. Co ještě můžete udělat?

Operace a vyšetření

Žít zdravěji

Pokuste se neodkládat rodičovství, jezte zdravě a omezte alkohol i kofein. Kvalitu spermií a částečně i vajíček může ovlivnit také kouření cigaret nebo užívání marihuany. Dostatečně se hýbejte a vyvarujte se extrémních výkyvů hmotnosti. Muži by neměli často vystavovat varlata vysokým teplotám, a to například i v saunách nebo vířivkách.

Vyhýbat se stresu a pohlavním nemocem

Svou roli mohou při neplodnosti hrát také pohlavně přenosné nemoci. Je proto vhodné nechávat se pravidelně testovat. Neplodnost mohou způsobovat také některé léky nebo anabolické steroidy. Důležité je rovněž duševní zdraví. Naučte se pracovat se stresem a v případě psychické nepohody se nebojte obrátit na odborníka.

Deset zajímavostí, které jste o spermiích možná nevěděli

Včas vyhledat pomoc

Jestliže se pár neúspěšně snaží o početí déle než rok, měl by vyhledat odborníka. U žen, kterým je 35 let a více, se pak jedná pouze o šest měsíců, u těch starších 38 let o tři měsíce. Ženy by se měly na svého gynekologa obrátit také v případě, kdy je dlouhodobě trápí poruchy menstruačního cyklu, trpí pánevními bolestmi nebo podstoupily onkologickou léčbu. Muži by pak měli urologa navštívit v případě, že mají potíže s varlaty, prostatou nebo při sexu. Kromě gynekologa a urologa mohou zajít také na kliniku reprodukční medicíny, kde lékaři vyšetří jak muže, tak ženu. K této návštěvě není potřeba doporučení ošetřujícího lékaře.

U mužů je někdy náprava lehčí

Pokud je příčina neplodnosti na straně muže, občas stačí jen upravit životní styl. První pozitivní změny lze ale očekávat až po nejméně třech měsících, protože za takovou dobu dozrávají nové spermie. Pokud problémy se spermiemi přetrvávají, lze využít tzv. intrauterinní inseminaci, kdy dojde k zavedení spermií přímo do dělohy a usnadní se jim tak cesta. U ženy se využívají metody stimulace vaječníků ke zvýšené produkci vajíček pomocí tablet nebo injekcí s hormony, které pomohou stimulovat ovulaci.

Co vyzkoušet nakonec?

V případě neúspěchu je párům k dispozici mimotělní oplodnění, kdy dojde k simulaci situace, ve které by došlo ke splynutí pohlavních buněk uvnitř těla. Při mimotělním oplodnění se odeberou vajíčka a spermie, oplodní se a do těla ženy se vpraví embryo. Některé z těchto metod hradí zdravotní pojišťovna, ale vždy nejpozději do 40 let věku ženy.

Co je dobré vědět při výběru reprodukční kliniky?

  • Řada reprodukčních klinik má sice výbornou marketingovou kampaň a informace nabízí na moderních webových stránkách, o jejich kvalitě to ale vypovídat nemusí. Ženám, které teprve do procesu vstupují, pomohou při výběru kliniky i recenze ostatních pacientek, které najdou na webu či sociálních sítích. Poradit jim umějí také jejich gynekologové – právě k nim se totiž z reprodukčních klinik těhotné pacientky vracejí.
  • Párům, které váhají s výběrem reprodukční kliniky, hodně napoví osobní návštěva a pohovor se specialisty přímo na místě – úvodní konzultace je navíc většinou zdarma. Teprve po vyšetřeních, která následují, pak odborníci na klinice zvolí ideální postup léčby, seznámí s ním pacienty a nabídnou konkrétní služby.
  • Pozor na placení zbytečných vyšetření. Vstupní vyšetření na klinikách, kromě některých specializovaných, plně hradí zdravotní pojišťovny. Jejich rozsah posuzuje ošetřující lékař.
  • Odborníci na asistovanou reprodukci by měli pacienty vždy upozornit na to, že ani moderní medicína nedokáže zázraky a neumí zvýšit kvalitu pohlavních buněk. Úspěšnost asistované reprodukce proto nikdy nemůže být stoprocentní. Pokud jsou ale dárci vajíček i spermií zdraví a ženy nejsou v pokročilém věku, dosahuje v tuzemsku asistovaná reprodukce výborných výsledků.

Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Zdraví.

