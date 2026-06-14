„Když začnete přemýšlet o samotě, uvidíte řadu věcí kriticky a hlavně z jiného úhlu. Může se vám stát, že poznáte, jak neplnohodnotný život žijete nebo že jste dělal špatné věci,“ prohlásil Ital Mauro Morandi.
Dalece trumfl Robinsona, neboť sám strávil na opuštěném ostrově 32 let. A ne počátkem 18. století jako hrdina Defoeova románu, ale v dnešní době, kdy se na planetě tísní přes osm miliard lidí, triliony informací proudí éterem a síť elektronických vztahů protkala planetu jako zcela neproniknutelná pavučina.
Jung napsal, že osamělost nevzniká z nedostatku lidí kolem nás, ale z neschopnosti sdílet to,
co považujeme za důležité.