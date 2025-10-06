Trápí vás kašel? Poznejte, jaký druh máte a čím se léčit

Akutní kašel patří k nejčastějším příznakům nachlazení a virových infekcí. Může být suchý, dráždivý, nebo vlhký s vykašláváním hlenů. Víte, jak je rozlišit, kdy stačí domácí léčba a kdy je čas vyhledat lékaře?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Co je to vlastně kašel? Nic jiného než náhlé a mimovolné stažení svalů zodpovědných za dýchání. Patří sem bránice, mezižeberní svaly a hrtanové svaly. Jeho hlavní funkcí je vyčistit dýchací cesty od nežádoucích látek.

V případě virových respiračních onemocnění jde o to zbavit se zadržených sekretů. Tento takzvaně akutní kašel je spolu s rýmou nejčastějším příznakem infekcí horních cest dýchacích.

Devět přírodních léků na kašel: medový sirup, tymián nebo horká sprcha

Jak poznáte suchý kašel

Zatímco při vlhkém kašli dochází k vykašlávání hlenů, při suchém kašli ne. Zvuk suchého kašle bývá ostřejší, „štěkavý“. Můžete také cítit nutkání kašlat nebo škrábání, pálení či šimrání v krku a dýchacích cestách.

Suchý kašel je často dráždivý, záchvatovitý a může způsobit problémy se spánkem. Je jedním z prvních příznaků přicházející rýmy nebo chřipky. Suchý kašel není důvodem k obavám, přetrvává-li jen krátkodobě. Pokud však i přes domácí léčbu neustoupí do týdne nebo nepřechází do vlhkého kašle, je vhodné navštívit lékaře.

Několik tipů navíc

  • Pro úspěšné zvládnutí kašle se také doporučuje několik dnů klidového režimu.
  • Rovněž dbejte na dostatek tekutin. Dostatečná hydratace je zásadní pro snadné odkašlávání.
  • Máte-li z kašle podrážděné hrdlo, můžete cucat bylinné pastilky.
  • Od záchvatů kašle v noci pomůže i podložení horní poloviny těla.
  • Podpořte léčbu vitaminy a minerály, ať už pomocí stravy nebo doplňků. Nejčastěji se doporučují vitaminy C, B a D a zinek.

Suchý typ kašle bývá léčen pomocí antitusik, léků snižujících dráždivost ke kašli, ale velmi často nevyžaduje ani speciální léky a postačí osvědčené domácí prostředky. Pro léčbu je důležité také správné zvlhčení místnosti – suchý vzduch může kašel zhoršit.

Jak rozpoznat vlhký kašel?

Pro vlhký kašel je typické vykašlávání velkého množství hlenu, který ulpívá na sliznicích dýchacích cest a dráždí ke kašli. Hlen bývá hustý a viskózní, a proto se velmi obtížně vykašlává, což vytváří ideální podmínky pro další množení virů nebo bakterií.

V tomto případě mohou, kromě už zmíněných domácích prostředků, pomoci přípravky ze skupiny mukolytik a expektorancií, které ovlivňují strukturu hlenu, ředí ho a tím usnadňují jeho vykašlávání.

Někdy lékař předepíše také nízkou dávku antitusik, ale pouze na noc, aby se pacient mohl vyspat. Lékař nebo lékárník vám však může na základě konkrétních potíží doporučit i kombinované přípravky.

Pět důvodů, proč nepodcenit nachlazení: hrozí zápal plic i smrt

Kdy potřebujete lékaře?

Kašel většinou odezní během sedmi až deseti dnů. Trápí-li vás však déle než tři týdny nebo když vykašláváte nazelenalé či krvavé hleny, jděte k lékaři.

Kašel totiž může být také příznakem vážnějšího onemocnění, například chronického onemocnění dýchacích cest, nádoru nebo astmatu. Ostré bolesti na hrudníku, zimnice a horečka vyšší než 38 stupňů Celsia trvající společně s kašlem déle než tři dny mohou být příznaky zápalu plic.

Jak na domácí léčbu kašle

  • V lékárně seženete mast s mentolem nebo kafrem. Natřete si jí krk a hrudník. Aromatické složky působí na uvolnění dýchacích cest a usnadňují dýchání.
  • Pomáhá i sádlo nebo hořčičný zábal. Tři lžíce hořčičných semen rozemelete na prášek, smícháte s šálkem mouky nebo mletých ovesných vloček a přidáte stejné množství vody. Ze směsi vyrobíte pastu. Hrudník si natřete ochrannou vrstvou vazelíny a na ni nanesete vrstvu pasty. Nenechte působit déle než 15 minut!
  • Pijte cibulový čaj s medem – cibuli nakrájejte na kolečka, přelijte horkou vodou a oslaďte. Osvědčeným pomocníkem je zázvorový čaj.
  • Vyzkoušené jsou i různé bylinné čaje. Například tymián působí jako expektorans a zároveň obsahuje látky, které uvolňují dýchací cesty. Na čaj potřebujete dvě lžíce čerstvého tymiánu nebo jednu lžíci sušeného. Zalijte ji šálkem vroucí vody, nechte pět minut vylouhovat a přeceďte. Můžete ochutit medem.
  • Na usnadnění vykašlávání je výborný i čaj z proskurníku. Listy této byliny totiž pouštějí ve vodě lepkavý sliz, který chrání sliznici v hrdle a ředí hlen v plicích. Čaj připravíte z dvou až tří gramů sušeného listu, který necháte 10 minut vylouhovat v šálku horké vody a před pitím přecedíte.
  • Skvělé jsou také rostlinné sirupy, například cibulový sirup, sirup z červené řepy, sirup ze semen fenyklu nebo sirup z citronu a česneku. Česnek je také účinný sám o sobě, protože má antibiotické účinky. Úlevu přináší také odvar ze zázvoru nebo lněného semínka.
  • Pro léčbu je důležité také správné zvlhčení místnosti – suchý vzduch může kašel zhoršit. Zvažte proto koupi zvlhčovače vzduchu. Stejně účinné je i rozvěšení vlhkých látek (například plachty nebo utěrky) v místnosti, které je třeba pravidelně namáčet.
  • Také inhalace páry může výrazně pomoci při různých dýchacích problémech. Do horké vody přidejte několik kapek esenciálních olejů, zejména eukalyptového. Pro zlepšení účinku je doporučeno přikrýt hlavu ručníkem, abyste vdechovali co nejvíce stoupající páry.

Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Zdraví.

Vstoupit do diskuse
Témata: Kašel, léčba, sirup

Nejčtenější

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí

Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...

V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám

​Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...

Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě

Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...

Trápí vás kašel? Poznejte, jaký druh máte a čím se léčit

Akutní kašel patří k nejčastějším příznakům nachlazení a virových infekcí. Může být suchý, dráždivý, nebo vlhký s vykašláváním hlenů. Víte, jak je rozlišit, kdy stačí domácí léčba a kdy je čas...

6. října 2025

Něco za něco. Život s operou se neslučuje s partnerstvím, říká Sláva Daubnerová

Premium

„Hudba dokáže v člověku probudit empatii, citlivost, lidskost. V opeře jsou pasáže, u kterých se snad nikdo nedokáže ubránit slzám. Je krásné, když můžete tytéž emoce zažívat v hledišti plném stejně...

6. října 2025

Nesourodý vztah láká k pohledům. Vyrovnejte se ze zíráním okolí

Vzbuzujete s partnerem pozornost, protože je o dost vyšší nebo naopak menší? Vy jste střízlík a on pořádný kus? Je výrazně starší, mladší, má nějaký handicap? Obrňte se proti dotěrným poznámkám i...

6. října 2025

Našlapujte ve vzoru šelmy. Tato móda nikdy nezestárne

Pusťte šelmu z klece! Vsaďte na leopardí, zebří či hadí vzor a dodejte svému podzimnímu outfitu šmrnc i špetku zvířecí dravosti.

6. října 2025

Týdenní horoskop od 6. října. Lev uspěje v jednání, Ryby čeká láska

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

6. října 2025

Příběh Jirky: Žena šíleně toužila po dítěti, teď je z mateřství na zhroucení

S partnerkou jsme spolu už skoro šest let, ale zhruba poslední tři roky jsme nemluvili skoro o ničem jiném než o dítěti. Já jsem byl toho názoru, že na rodinu máme ještě času dost, měli bychom si...

6. října 2025

Dýňový cheesecake

Dýňový cheesecake
Recept

Střední

165 min

Cheesecake z dýně je velmi jemný a jeho chuť vás mile překvapí.

Láska ke koním ženu donutila zhubnout. Shodila 36 kilogramů

Jednapadesátiletá Clare Huntová z Velké Británie shodila šestatřicet kilo poté, co za sebou měla nepříjemný incident v jízdárně, kam pravidelně chodila jezdit na koních. Z nadváhy ji po letech dostal...

5. října 2025  11:35

Klidně je zakažte, ale crop topy si cestu najdou. Proč jsou ultra krátká trička tak populární?

„Nevhodné! Odpudivé! Příliš vyzývavé,“ zní kritika na adresu crop topů, které nedávno ve svém řádu zakázala brněnská Základní škola Sirotkova. Odpůrce odhalených pasů ale můžeme uklidnit - současná...

5. října 2025  10:32

Když hvězdy potkají obyčejné lásky. Slavní, co randí mimo svět showbyznysu

Možná si myslíte, že slavní randí jen se slavnými, ale ve skutečnosti často nacházejí partnery úplně mimo šoubyznys. A mnohdy je to láska na celý život. Podívejte se do naší galerie, kdo se zamiloval...

5. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Opalovací krém a častá hydratace. Máme pro vás tipy, jak se starat o ruce

Jediný pohled na ruce prozradí váš skutečný věk. Co tedy dělat, aby neodhalily více, než chcete, zkrátka aby byly stále hebké a mladě vypadající? Pár tipů bychom pro vás měli.

5. října 2025

Umělé oplodnění je větší zátěží pro psychiku než pro tělo, říká lékařka

Pediatrička z motolské nemocnice Kristýna Zárubová si před lety prošla dlouhým a psychicky vyčerpávajícím procesem umělého oplodnění. Dnes má dva zdravé syny a díky své zkušenosti pomáhá ostatním. V...

5. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.