Co je to vlastně kašel? Nic jiného než náhlé a mimovolné stažení svalů zodpovědných za dýchání. Patří sem bránice, mezižeberní svaly a hrtanové svaly. Jeho hlavní funkcí je vyčistit dýchací cesty od nežádoucích látek.
V případě virových respiračních onemocnění jde o to zbavit se zadržených sekretů. Tento takzvaně akutní kašel je spolu s rýmou nejčastějším příznakem infekcí horních cest dýchacích.
Jak poznáte suchý kašel
Zatímco při vlhkém kašli dochází k vykašlávání hlenů, při suchém kašli ne. Zvuk suchého kašle bývá ostřejší, „štěkavý“. Můžete také cítit nutkání kašlat nebo škrábání, pálení či šimrání v krku a dýchacích cestách.
Suchý kašel je často dráždivý, záchvatovitý a může způsobit problémy se spánkem. Je jedním z prvních příznaků přicházející rýmy nebo chřipky. Suchý kašel není důvodem k obavám, přetrvává-li jen krátkodobě. Pokud však i přes domácí léčbu neustoupí do týdne nebo nepřechází do vlhkého kašle, je vhodné navštívit lékaře.
Několik tipů navíc
Suchý typ kašle bývá léčen pomocí antitusik, léků snižujících dráždivost ke kašli, ale velmi často nevyžaduje ani speciální léky a postačí osvědčené domácí prostředky. Pro léčbu je důležité také správné zvlhčení místnosti – suchý vzduch může kašel zhoršit.
Jak rozpoznat vlhký kašel?
Pro vlhký kašel je typické vykašlávání velkého množství hlenu, který ulpívá na sliznicích dýchacích cest a dráždí ke kašli. Hlen bývá hustý a viskózní, a proto se velmi obtížně vykašlává, což vytváří ideální podmínky pro další množení virů nebo bakterií.
V tomto případě mohou, kromě už zmíněných domácích prostředků, pomoci přípravky ze skupiny mukolytik a expektorancií, které ovlivňují strukturu hlenu, ředí ho a tím usnadňují jeho vykašlávání.
Někdy lékař předepíše také nízkou dávku antitusik, ale pouze na noc, aby se pacient mohl vyspat. Lékař nebo lékárník vám však může na základě konkrétních potíží doporučit i kombinované přípravky.
Kdy potřebujete lékaře?
Kašel většinou odezní během sedmi až deseti dnů. Trápí-li vás však déle než tři týdny nebo když vykašláváte nazelenalé či krvavé hleny, jděte k lékaři.
Kašel totiž může být také příznakem vážnějšího onemocnění, například chronického onemocnění dýchacích cest, nádoru nebo astmatu. Ostré bolesti na hrudníku, zimnice a horečka vyšší než 38 stupňů Celsia trvající společně s kašlem déle než tři dny mohou být příznaky zápalu plic.
Jak na domácí léčbu kašle
Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Zdraví.