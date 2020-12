Od větvičky k elektrickému kartáčku. Cesta k dnešnímu čištění zubů nebyla snadná

Alžbětinská Anglie sice zrodila Williama Shakespeara a dala prostor renesančním ideálům a humanismu, co se však týká zubní hygieny, byla to bída. Kdo chtěl vzbudit dojem, že něco znamená, potřeboval mít zuby důkladně zkažené. Prý aby bylo znát, že na to má a může si dopřát cukrovinky a sladké ovoce. Ti, kdož měli smůlu a trpěli příliš zdravým chrupem, si ho alespoň černili popelem. Přitom právě popel používali už o staletí dříve starověcí Řekové a Římané, aby dosáhli úplně opačného efektu, totiž aby na svět cenili zuby bez poskvrny.