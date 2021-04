Bolesti a necitlivost v rukou už jsem nemohla vydržet. Pomohla mi operace

Vždycky mě bavila práce s rostlinami, příroda, přírodní materiály. Mám radost, že moji živnost zřejmě přebere vnučka, je jí už čtrnáct a na zahradě se mnou strávila celé dětství. Bohužel se na mně práce „rukama“ podepsala zdravotně.



Pomáhal odpočinek

Asi přede dvěma lety mě začalo budit silné mravenčení v prstech pravé ruky, bolest mi vystřelovala ze zápěstí až do lokte, občas mi vypadla motyčka. Začala jsem si kupovat nejrůznější volně prodejné masti a krémy na bolest a klouby.

Nejvíc mi pomáhalo, když jsem si dala den dva oddech, třeba při výletu s dcerou a vnučkou, pak to bylo zase dobré. Jinak jsem to neřešila, měla jsem pocit, že je to následek přepracování a únavy. Zvlášť v sezoně nebo když mám odevzdávku nějaké zakázky a nestíhám. To pak „jedu“ běžně až do noci.

A taky jsem to přikládala věku – je mi přes šedesát, celý život pracuju, v rodině máme revma a dnu, tak jsem to přijala jako běžnou součást života.

Jenomže pak mi bolest začala skutečně zásadně bránit v práci. A to mi vadilo víc než občasné potíže. Když jsem měla problémy pořádně chytit hrábě, vypravila jsme se konečně k lékaři.

Praktická lékařka mě poslala na ortopedii, kde mi po vyšetření řekli, že je to syndrom karpálního tunelu. Už jsem o tom slyšela, ale myslela jsem si, že to je taková „úřednická nemoc“ z klávesnice nebo neustálého mačkání myši na počítači.

Zbytečný strach

Dostala jsem strach, co bude s mým zaměstnáním, že mě operace vyřadí z provozu aspoň na půl roku, což bych si nemohla dovolit. Naštěstí mi lékař doporučil místo klasické operace endoskopický výkon.

Trochu jsem váhala, snažila jsem se to oddalovat, ale na podzim už jsem to bolestí nemohla vydržet. Podstoupila jsem operaci před Vánoci, ambulantně. Po pár dnech jsem začala prsty rozcvičovat. Mám předepsané rehabilitace a věřím, že jen co se oteplí, budu se moct zase „vrhnout“ na záhony.