Zdraví se věnujeme až moc. Chytré hodinky nás nezachrání, spíš naopak, líčí lékař

Máte nějakou vlastní metodu nebo trik, jak dobře a rychle usnout?

Nemám, snažím se tomu nevěnovat zvláštní pozornost, většinou jsem přiměřeně unavený a trochu ospalý. Během celého života jsem nespal tak moc, takže o to je to usínání jednodušší. Sice to není moc didaktické, ale zhruba jen třikrát týdně se mi podaří naplnit sedm hodin spánku, které doporučujeme. Často chodím pozdě spát a musím brzy ráno vstávat. Což usínání vždycky usnadňuje.

Z výzkumu dále vyplynulo, že lidé, kteří spí v posteli se psem, mají pravidelnější a zpravidla i delší spánek. Ti, kteří spí s kočkou, zase prý mnohem lépe usínají.