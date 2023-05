Někteří lidé své chování ve snech mohou uskutečňovat, říká neurolog Šonka

Co vás fascinovalo na spánku, že jste se vydal zrovna touhle profesní cestou?

Život je shoda náhod, já jsem se zde octnul jako úplně mladý lékař, když tady pracoval zakladatel světové spánkové medicíny docent Bedřich Roth. Sháněl nějakého mladšího kolegu a přizval mě ke spolupráci. On byl velmi charismatická osobnost, takže mi předestřel problematiku několika nemocí, které byly zajímavé, a tak jsem se dostal ke spánku. Těm nemocem se věnuji dodnes.

Které to jsou?

Nemoci s nadměrnou denní spavostí, tedy narkolepsie a idiopatická hypersomnie, kterou Bedřich Roth sám popsal na konci padesátých let minulého století jako první na světě. Jsou to obě vzácné nemoci a díky historii, kterou se snažíme uchovat, jsme pořád ve středu světového dění. Později jsme se začali zabývat i ostatními nemocemi spánku, kterým se neurologové věnují.