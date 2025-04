„Hormony hrají zásadní roli ve všech tělesných funkcích. Neexistuje orgán, dokonce ani buňka, na něž by neměly vliv. Díky hormonálnímu řízení některé orgány pracují jinak ve dne než v noci, což zajišťuje třeba efektivní využití energie a správné fungování našeho těla,“ říká jeden z nejcitovanějších vědců ve svém oboru, světově uznávaný endokrinolog prof. MUDr. Karel Packák, DrSc., který se zaměřuje na nádory nadledvin. Po více než třicetiletém působení v Americe se nyní vrací do ČR do zdravotnického holdingu AKESO, kde je lékařským ředitelem Centra endokrinních nádorů nadledvin. A přináší nové možnosti léčby i naději nemocným. Jak časté jsou nádory nadledvin a koho postihují? Co může změnit nová specializovaná léčba? A jak můžeme přirozeně podpořit hormonální rovnováhu, abychom byli co nejdéle fit? | foto: Jan Zátorský, MAFRA