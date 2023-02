Tajemná paměť. Nejvíc nám utkví vzpomínky na bolest, jídlo či sex, říká lékař

Jak byste definoval paměť?

Jako změnu chování na základě nějaké předchozí zkušenosti. Tedy že jsme se museli něčemu naučit a že náš nervový systém byl schopný tuto informaci udržet, aby ji potom mohl použít.

Jde určit, kde přesně v mozku paměť sídlí?

Musíme si uvědomit, že paměť je něco naprosto zásadního pro přežití organismu v nějakém prostředí, takže se vyvíjela u všech živočišných druhů, které známe. Včetně těch nejprimitivnějších. I ony sice mají něco, co biologové nazývají mozkem, ale normální smrtelník by to označil spíš jenom za nějaký shluk neuronů (nervových buněk, pozn. red.). A protože i tyto primitivní organismy jsou schopny se učit, je jasné, že paměť má jednak různé podoby, ale jednak ji také obhospodařují různé části mozku. Ať už ty vývojově historicky staré, jako je limbický systém či mozeček, nebo ty vývojově mladší, zejména mozková kůra, kde mají své „úložiště“ složitější formy paměti. Čím komplexnější forma paměti, tím mladší části mozku zaměstnává.