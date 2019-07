Od paty ke špičce: manuál správné chůze nejen pro božského Karla

Karel Gott vypadá na svých osmdesát let báječně. Přitom jsou to sotva čtyři roky od chvíle, kdy mu lékaři na konci roku 2015 diagnostikovali zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin, takzvaný Non-Hodgkinův lymfom, a musel zahájit onkologickou léčbu.



Po jejím zvládnutí si své zdraví ale musí hlídat mnohem pečlivěji než v minulosti. Vždyť případné opakované záněty dýchacích cest by pro něj mohly mít fatální následky, proto zpěvák v případě zdravotních neduhů operativně omezuje nebo ruší svůj pracovní program.

Po šedesátce fyzička klesá

Právě udržování kondice je pro seniory jedním z klíčových aspektů nejen dobrého fyzického zdraví, ale i pozitivní mysli. Pravdou přitom je, že po šedesátce už chodí pravidelně do fitka jen málo lidí a fyzička proto klesá, svalstvo ochabuje. Ideálním pohybem je tak pro starší ročníky podle odborníků zdánlivě obyčejná chůze.



„Chodit a chodit. A také protahovat, vybrat si rehabilitační cvičení. Volbou může být i jízda na kole, ale u starších lidí už bych byla opatrná. Je třeba myslet na to, že zranění se s přibývajícím věkem hůře hojí. Klouby už jsou přecitlivělé na otřesy, svalová hmota minimální. Ale strečink, fyzioterapie a kompenzační cvičení by mohly být dobré,“ doporučuje lidem nad 60 let věku fitness trenérka Markéta Brožová.

A mimochodem, doporučovanou prevencí proti zlomeninám při pádech seniorů s křehkými kostmi je pravidelné podávání vitaminu D3 a vápníku.

Důležité je protažení

Jak už bylo zmíněno, před každou fyzickou aktivitou je potřeba tělo protáhnout. A to i vsedě. Posadíme se buď do takzvaného tureckého sedu, nebo - komu by to nebylo příjemné - normálně na zem s nohama nataženýma před sebe.

„Pravou rukou se opřeme celou plochou dlaně o podlahu, levou rukou se chytíme za hlavu, přičemž prsty se dotýkají pravého spánku, a s výdechem přitáhneme hlavu směrem k levému rameni. Na nádech povolíme. Přitahujeme vždy s výdechem,“ popisuje trenérka Brožová.

Zapojte i ruce

Ale zpět k chůzi. Tu lékaři seniorům doporučují i proto, že se hodí také pro pacienty s vysokým tlakem a příliš nezatěžuje ani bolavé klouby. Není ale ani tak důležité, jestli skutečně denně ujdete doporučovaných zhruba deset tisíc kroků, ale spíš jakým způsobem chodíte.

Aby netrpěla páteř, je potřeba došlapovat nejprve na patu a postupně přenášet těžiště těla dopředu ke špičce. Přitom se pata odlehčuje, až se chodidlo úplně odrazí od země a noha se špičkou odrazí s dotažením a zároveň protažením zadní strany dolní končetiny a stažením hýžďových svalů.

Při chůzi je důležité rovněž správně zapojovat svaly na nohou, protože díky tomu netrpí ani kolena nebo kyčle. Zjednodušeně lze říci, že správná chůze vychází už z palce u nohy, díky čemuž se zapojují všechny svaly kolem chodidla.

Nezapomeňte na správné dýchání a práci rukou. Trup by měl být rovný a přirozeně uvolněný. Pokud vás chůze nějakým způsobem bolí, například proto, že trpíte artrózou kloubů nebo vás trápí páteř, navštivte fyzioterapeuta.

Jak Češi stárnou

Za posledních 100 let v Česku zásadně vzrostly šance na dožití se vysokého věku. Muži mají šanci žít o 29 let déle než jejich předci před stoletím, ženy o 32 let. V roce 1920 naděje dožití Čechů činila 47 let a Češek 49,8 roku, předloni u mužů byla na 76 letech a u žen na 81,8 roku.

Podle profesora sheffieldské univerzity Alana Walkera se průměrná délka života prodlužuje ve světě kontinuálně už od roku 1840. „A nemůžeme čekat, že by se to zastavilo,“ dodal.