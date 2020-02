Nepotřebujeme zázračné pilulky, ale zdravý rozum, řekl kardiolog v Rozstřelu

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je jednou z nejrozšířenějších civilizačních chorob. Mnoho lidí přitom o svém vysokém tlaku ani neví, protože ho nedoprovázejí nápadné příznaky.



Naše babičky říkávaly, že krevní tlak by měl být 100 + věk. To ovšem už dnes tak docela neplatí. „V čase našich babiček bylo stárnutí projevem přirozenosti a vyšší tlak se bral jako důsledek a ne příčina, bylo to v určitém věku přirozené,“ uvedl kardiolog. Studie z druhé poloviny 20. století ovšem ukázaly, že je důležité tlak snižovat. Důkazem byla snížená nemocnost a úmrtnost v populaci.

„Optimální naměřená hodnota je 120/80, nad 140/90 už mluvíme o hypertenzi,“ řekl Miloš Dobiáš s tím, že v případě zjištění vysokého krevního tlaku je třeba sednout si s pacientem a probrat s ním režimová opatření a změnu životního stylu. „Když se během šesti měsíců nedaří tlak stabilizovat, přijde na řadu léčba medikamenty,“ dodal.



Tlak není nutné měřit příliš často, pro domácí měření ale lékař doporučil kvalitnější elektronické přístroje, které je navíc potřeba po určitém čase kalibrovat a validovat. Při měření tlaku by měl být pacient v klidu, dobré pohodě, sedět s nepřekříženýma nohama, rukáv tonometru je třeba nasadit ve výšce srdce.



Nenápadný zabiják

„Zrádné je, že hypertenze nebolí,“ uvedl také v Rozstřelu kardiolog a vysvětlil, že o to je nebezpečí větší. „Vysoký tlak vede například k progresi aterosklerózy, což je problém, který je v tuto chvíli zodpovědný za většinu projevů ischemické choroby srdeční, a neléčený vede rovněž k rozvoji chronického srdečního selhání, způsobuje chronické selhání ledvin, takzvané krvácivé mozkové příhody či fibrilaci síní. Těch dopadů není málo a všechno jsou to závažná onemocnění,“ dodal.

Jak bychom měli vysokému tlaku předcházet nebo se ho zbavit? „Stěžejní věc je omezení soli,“ uvedl kardiolog. „My v České republice užíváme trojnásobek soli, než potřebujeme. Doporučení je 4 až 5 gramů denně, ale my běžně konzumujeme 15 gramů. Ideální je nemít doma slánku a nezvyknout si na slavnou chuť.“

Pestrá strava a pohyb

Často se říká, že jedna sklenka vína denně sníží tlak. Co na to kardiolog? „Na každém šprochu je pravdy trochu,“ odpověděl moderátorovi Vladimíru Vokálovi Miloš Dobiáš. „Když jsme zdraví, tak jedna sklenka denně tlak snížit může, ale dlouhodobě vede zvýšený příjem alkoholu ke zvýšenému tlaku,“ vysvětlil.



Zásadní pro snížení krevního tlaku je podle lékaře především absence kouření, pestrý jídelníček a aktivní pohyb. „To je celé, nepotřebujeme žádné zázračné přípravky,“ uvedl kardiolog. Pohyb je podle něj elementární a zásadní věc, které bychom se měli věnovat v každé životní dekádě. A je třeba začít s tím už v dětství. „Pohyb je jediná tableta, která nemá nežádoucí účinky,“ dodal. A stačí i obyčejná chůze.

„Kdo začne pravidelně chodit, ideálně hodinu pětkrát za týden, tak pozná, jaké benefity mu to přinese. Pohyb zlepšuje život i prognózu u vážných nemocí jako rakovina, snižuje osteoporózu, vysoký tlak, optimalizuje hladinu cukru a cholesterolu, zlepšuje stav po operaci. Je škoda že se tak často nevyužívá,“ zalitoval.



Rizikovým faktorem vysokého tlaku je rovněž obezita. Varující je, že 35 % české populace trpí nadváhou a 22 % obezitou, stoupá také dětská obezita. „Je to odraz současné doby, kdy žijeme v blahobytu. Stovky generací před námi byly adaptovány na nižší energetický příjem, potrava byla vzácná a k tomu jsme měli enormní fyzickou zátěž. Dnes jsme schopni si na dvě kliknutí myší nechat dovézt potraviny až domů,“ vysvětlil Miloš Dobiáš.



Rychlé diety jsou ale podle kardiologa špatným řešením, ideální je pomalé zdravé hubnutí a změna myšlení. Každý obézní pacient by podle něj ideálně potřeboval tým podobně jako vrcholový sportovec. V případě nadváhy je ovšem možné začít na sobě pracovat třeba hned.

„Hlavní je vyšší výdej energie než příjem. Když půjdete denně 60 minut, tak spálíte asi 37 g tuku a máte měsíčně kilo tuku dole, to je za rok 12 kg tuku,“ řekl Miloš Dobiáš s tím, že není ve výsledku tak důležitá hmotnost, ale fyzická zdatnost, která je zárukou zdravého fungování celého těla.