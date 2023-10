Operuje dětská srdce. Nejtěžší je vybrat, koho zachráníte, říká primář o misích

Ještě dřív než kardiochirurgie mu učaroval osud misionáře, lékaře a laureáta Nobelovy ceny Alberta Schweitzera a jeho krédo vracet společnosti to, co sám dostal. Inspiroval se jím měrou vrchovatou.

Pro dětskou kardiochirurgii jste se rozhodl až po ukončení studia. Jaká byla vaše cesta k tomuto oboru?

Je pravda, že na medicíně jsem neměl ještě úplně jasno v tom, na jaký obor se chci specializovat. Za mých studií běžela v televizi Nemocnice na kraji města, takže se tehdy urodilo asi nejvíc ortopedů vůbec. Ale mě ortopedie nelákala, a tak jsem před nástupem na vojenskou službu šel na internu, s tím, že to je širší obor, kde si budu moci ujasnit, na co se specializovat. Záhy jsem pochopil, že to nebyla správná volba, a po vojně už jsem šel rovnou na chirurgii do Benešova. Dneska už chirurgické obory tolik netáhnou, ale mě bavilo, že je tam patrný téměř okamžitý efekt, pomoc je vidět rychleji a celý ten obor je energičtější.