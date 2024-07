Pravítko, nůžky, jehla, nit. Kardiochirurg o moderních postupech operace srdce

Aortální chlopeň je v zásadě jednosměrný ventil mezi levou srdeční komorou a hlavní tepnou v těle, aortou. Při tzv. Ozakiho operaci, kterou Benedík provádí, chirurg vystřihne z osrdečníku (srdečního obalu) cípy nové chlopně, které následně všije do srdce. Tím, že se používá vlastní tkáň, nikoliv umělá mechanická náhrada, je zákrok k organismu šetrnější.

Jaký je to pocit, když držíte v ruce lidské srdce nebo když se ho dotýkáte?

Není to nic zvláštního, je to moje práce. Musím se od podobných myšlenek úplně odpoutat, jinak bych pacientovi udělal medvědí službu. Třeba i operování blízkých přátel nebo rodinných příslušníků je enormně těžká záležitost, kdy se musím kompletně oprostit od osobního příběhu. V momentě, kdy jsem na sále, mám před sebou úkol, který chci provést maximálně efektivně a dobře. Vzpomínám si, jak jsem v německém Krefeldu operoval asi třiadvacetiletého hocha, co za mnou přijel pět set kilometrů až z Bavorska. Vypadalo to velice dobře, byl jsem s výsledkem operace spokojený. Na druhý den pak za mnou přišel kolega a ptá se mě: „A víš, koho jsi operoval? Vnuka bývalého ministra!“ Povídám: „Zaplaťpánbůh, že jsem to nevěděl dříve.“ Lékař se musí naprosto koncentrovat na konkrétní úkol, který má před sebou.