Ročně bývá s rakovinou plic nově diagnostikováno přes šest tisíc případů a v okolo 70 procentech z nich se na ni přijde pozdě, protože se nijak výrazně neprojevuje.
Jaká je v Česku aktuální situace, pokud jde o výskyt a úmrtnost na karcinom plic?
Počet nových pacientů je víceméně stabilní, ale stoupá celkový počet nemocných. Důvodem je, že pacienti díky moderní léčbě déle přežívají. Odborně řečeno – incidence zůstává stejná, ale zvyšuje se prevalence.
I u pacientů s metastázemi dokážeme nemoc dlouhodobě stabilizovat.