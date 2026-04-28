Nemocniční a hospicový kaplan Vítězslav Vurst (76), B.Th., se této službě věnuje už několik let a je k dispozici nejen umírajícím a pozůstalým, ale třeba i nemocničnímu personálu. Na co myslí lidé na sklonku svých životů? Mají umírající něco společného? A kdy volit domácí péči a kdy hospic?
Co obnáší práce nemocničního kaplana?
Já ji vnímám, zejména v prostředí nemocnice, jako podporu tří skupin lidí. Tou první jsou pacienti – lidé, kteří čelí změně svého zdravotního stavu, často zcela nečekané. Přichází něco nového, neznámého a oni se s tím potřebují vyrovnat. Druhou skupinou je rodina, kterou z procesu vyrovnávání také nemůžeme vynechat. Byla by velká škoda dívat se jen na pacienta, protože ti, kdo stojí vedle něj, jsou neméně zasažení. Partner se najednou stane provázejícím, přebírá novou roli, a tak i on potřebuje podporu.
Z novorozenecké jipky k nám dovezli sestru, které se v práci udělalo špatně. Když jsem řekl, že nejsem lékař, ale kaplan, omdlela podruhé.