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Může kancelář škodit zdraví? Osm skrytých hrozeb a jak je řešit

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Suchý vzduch, celodenní sezení, monitor před očima i kolega, který přišel do práce nachlazený. Kanceláře sice nepatří mezi riziková pracoviště, přesto mohou mít překvapivý dopad na zdraví. Které problémy skutečně hrozí a jak jim předejít?
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ilustrační snímek

Většina lidí tráví v práci přibližně třetinu života. A pro miliony zaměstnanců to znamená osm a více hodin denně v kanceláři. Přestože kancelářská práce působí bezpečněji než manuální profese, odborníci upozorňují, že i ona přináší řadu zdravotních rizik – od bolestí zad a únavy očí až po vyšší stres nebo častější šíření infekcí.

1. Vysušená či podrážděná pleť

V posledních měsících se na TikToku rozšířila takzvaná „office air theory“. Její zastánci tvrdí, že několik hodin v kanceláři stačí k tomu, aby pleť působila unaveněji, vysušeněji nebo naopak mastněji. Dermatologové uvádějí, že úplný mýtus to není – ale sociální sítě tyto dopady výrazně přehánějí.

„Mnoho kanceláří má skutečně nízkou vlhkost vzduchu. Suché prostředí může z pokožky odvádět vodu a vést k její dehydrataci,“ vysvětlil pro magazín Healthline americký dermatolog Brendan Camp. Dehydratovaná pleť podle něj může působit mdle, být citlivější a někdy dokonce produkovat více mazu jako kompenzaci.

Pomoci může pravidelné používání hydratačního krému, dostatečný pitný režim nebo zvlhčovač vzduchu. Důležité je také nesahat si během dne často na obličej a pravidelně čistit telefon či klávesnici, na kterých se hromadí bakterie.

Klimatizace uleví od horka, ale může škodit zdraví. Na co si dát pozor?

2. Prach, pyl a další alergeny

Koberce, klimatizace, čalouněný nábytek nebo špatně udržované ventilační systémy mohou zachytávat prach, pyl i další alergeny. U citlivějších lidí se to může projevit kýcháním, podrážděnýma očima nebo zhoršením alergických obtíží. Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí mohou špatně větrané vnitřní prostory přispívat také k podráždění dýchacích cest.

Problém bývá výraznější zejména v budovách s omezeným větráním nebo starší klimatizací. Některé studie dokonce ukazují, že kvalita vnitřního ovzduší může ovlivňovat nejen alergie, ale i soustředění a pracovní výkon.

Pokud máte pocit, že se vaše alergie v kanceláři pravidelně zhoršují, zkuste sledovat, zda potíže souvisejí s konkrétním prostorem nebo obdobím. Pomoci může pravidelné mytí rukou a případně i obličeje, převlékání po návratu domů nebo vyplachování nosu solným roztokem. Pokud jsou obtíže výrazné, stojí za to poradit se s alergologem.



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Témata: zdraví, stres, Bolest, Únava

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