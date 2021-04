Jak na bolest zad? Držení těla často ovlivňuje i psychika, říká docentka Řasová

Kdybyste měla jednoduše a obecně vysvětlit, proč nás bolí záda, co byste řekla?

Zcela obecně je to ze dvou důvodů. Prvním je nedostatek pohybu. Málo se pohybujeme a příliš sedíme v nevhodných polohách. Druhý důvod je přesně opačný – nadměrná nevhodná zátěž. Pro dnešní dobu je typické, že přes týden lidé pracují a na víkend například vyrazí na kolo a jedou i mnoho hodin s dopředu nataženýma rukama a zakloněnou hlavou, což není přirozená poloha. Oblasti těla, které jsou přetěžované vsedě v kanceláři, jsou pak přetěžované i tímto způsobem. Velmi často je příčinou bolesti i prudký pohyb. Třeba když se rozběhneme na tramvaj nebo chceme zvednout těžké břemeno v poloze, v níž není pohybový aparát na tuto situaci připravený. To jsou nejčastější příčiny bolestí zad, pokud se nebavíme o úrazech, vrozených vadách, deformitách a podobně.

Často vidím deformity nohou už u mladých lidí a zajímavé je, že o nich nevědí, že je nevnímají. docentka Kamila Řasová