Slepé střevo lékaři dlouho považovali za zcela zbytečné. Teď se zdá, že přece jen může mít význam jako rezervoár střevních bakterií. Nemůže mít i žlučník nějaký dosud skrytý význam?
Žlučník je rezervoár, který v lidském organismu bezprostředně žádnou viditelnou funkci nemá. Je to do značné míry vlastně zbytečný orgán, protože pacienti po operaci nevykazují žádné specifické obtíže a tráví stejně jako se žlučníkem. Celé lidské tělo je ostatně postaveno tak, že v mnoha směrech oplývá nadbytečnou kapacitou – něčím jako záložními variantami. Játra dobře regenerují, když přijdete o jednu ledvinu, máte druhou. A podobně.
Žlučníkové kameny jsou běžné v Evropě, ve Spojených státech amerických, ale už daleko méně se vyskytují u Asijců.