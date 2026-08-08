Všechny podezřelé změny nálad i delší období, kdy jste unavení, patří na posouzení lékařům. Když se ale pokusíte lépe poznat své tělo, můžete pochopit, co se v něm děje a jak reaguje vaše psychika. Výkyvy hormonů ji totiž hodně ovlivňují a vůbec nemusí jít jen o ty pohlavní.
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Nemoci srdce u žen. Rizikem jsou hormony, antikoncepce i životní styl
Dopamin
Říká se mu také hormon odměny, protože přináší pocit spokojenosti. Jeho nedostatek může vést dokonce k poruchám hybnosti, dobře jsou s jeho funkcí obeznámeni pacienti s Parkinsonovou chorobou.
Potíže: Jestliže vás trápí sklíčenost, smutky, „nenálady“, obtížněji se soustřeďujete, ale pociťujete i zvláštní svalové napětí, ztuhlost nebo problémy s pohybem, může za tím být málo dopaminu. Někdo však trpí i nadbytkem, který se projevuje hyperaktivitou, poruchami spánku a vzteklostí.
Co s tím? Pomůže odborné vyšetření, čím dřív, tím lépe.
Adrenalin
Kdo by neznal tenhle stresový hormon? Bez něj by se ale člověk nevybičoval k větším výkonům, anebo také neutekl před nebezpečím a neubránil se. Často zachraňuje životy, injekce adrenalinu rozběhne zastavené srdce nebo zabrání těžké alergické reakci.
Potíže: Je-li adrenalinu dlouhodobě moc, znamená to, že jste stále ve stresu. Můžete mít nejen vysoký krevní tlak a problémy se srdcem, ale také úzkosti a strachy, rozhozené trávení, neklidný spánek nebo deprese.
Co s tím? Kromě léčení konkrétních zdravotních potíží je nezbytné upravit životní styl, cíleně relaxovat – a pokud možno co nejvíc odbourávat stresové situace. Někdy je v takových případech nutné vyhledat i pomoc psychologů nebo psychoterapeutů.