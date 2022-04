Dnes patologové pitvají málo, častěji pomáhají živým, říká profesor Zámečník

Když pacient absolvuje odběr nějaké tkáně a lékař řekne, že vzorek odešle na histologii, nemělo by být správně na patologii?

Ano, histologie je teoretická věda o stavbě normálních buněk a tkání a na histologii rozhodně nezkoumají patologické změny ve vzorcích našich pacientů. Ale asi rozumím tomu, proč lékař v ambulanci nechce vyslovovat slovo patologie a snaží se nás raději schovat za jiný termín. Patologie má historicky u veřejnosti převážně negativní konotace, ale my bychom to rádi do budoucna změnili. Protože patologie je diagnostický obor, který se skutečně nemá za co stydět.

Patologie je obor, ve kterém vám pacient nepoděkuje. prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole