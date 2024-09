I oči potřebují trénink. Vyzkoušejte čtyři cviky pro lepší zrak

Čtyři kroky k relaxaci PALMING: Jde o důležitý cvik pro uvolnění očních svalů, provádějte ho co nejčastěji. Posaďte se ke stolu a rychle třete dlaně o sebe. Vytvořte z nich misky, které přiložíte na zavřené oči tak, aby se prsty na čele křížily. Pozor, nesmí jimi pronikat světlo. Lokty opřete o stůl, váha hlavy spočívá v dlaních. Dýchejte zhluboka a uvolňujte svaly krku, obličeje a očí. MRKÁNÍ: Pokud se na něco soustředíte, upřeně hledíte do jednoho místa, nemrkáte, nebo jen málo… Výsledkem je snížení produkce slz a zhoršení výživy rohovky. Proto občas mrkejte záměrně, ulevíte svým očím. Pomoct může i následující technika. Nejprve několikrát silně stiskněte víčka. Pak začněte uvolněně mrkat v rytmu dechu, například na šest mrknutí nádech, na šest výdech. HODINY: Cvik se zavřenýma očima, který lze praktikovat vlastně kdykoliv a kdekoliv. Zavřete oči a představte si, že před sebou vidíte hodinový ciferník. Pomalu pohybujte očima, jako byste se dívala postupně na jednotlivé číslice. Cvičení provádějte nejprve po směru hodinových ručiček, potom opačně. Oči otevřete a celý kruh projeďte znovu očima tak, abyste cítila maximální protažení svalů. Opakujte třikrát. OSTŘENÍ: Bude vám možná připadat, že šilháte, ale žádný strach, to jenom dostáváte do formy své oči. Natáhněte před sebe ruku a svisle v ní podržte tužku. Zaostřete na její horní konec a ruku pomalu přibližujte. Pořád mějte zaostřeno na tužku, sledujte špičku. Obdobně můžete pohledem přecházet z tužky vzdálené od očí asi třicet centimetrů na libovolný předmět ve vzdálenosti nejméně pět metrů.