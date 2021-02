Žena nebyla kvůli jizvám deset let na dovolené. Pomohl až laser

„Doktor a dokonce i dermatolog říkali, že je to něco, co se nazývá folikulitida, chloupky rostou zpátky dovnitř do kůže a infikují se. Opravdu mě to ovlivňuje, třeba jsem kvůli tomu nebyla deset let na dovolené,“ svěřila se žena v pořadu Body Fixers.

Chloupky si zkoušela trhat, holit a používala nespočet přípravků, které ji problémů měly zbavit. Nic nepomáhalo. Použití laseru na celé nohy bylo finančně velmi nákladné, takže se do něj sama nepouštěla. Díky pořadu Body Fixers se však objevilo světlo na konci tunelu.

„Opravdu jsem šťastná, protože jsem si kvůli tomu dost užila. Lidé se na mě venku dívali zvláštně a ptali se mě, co mám za vážnou nemoc,“ pokračovala. Jde však o běžnou věc. U většiny lidí se jen zarůstání chloupků objevuje v menší míře.



Nejprve bylo potřeba kůži ošetřit a zbavit odumřelých buněk. První přišel na řadu peeling a až pak mohla jít žena na laser, který ji zbavil nevzhledných jizev a fleků. Poprvé po mnoha letech oblékla šaty a hrdě vykročila do ulic.