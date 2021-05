Jizvy mohou způsobit zdravotní potíže i po letech. Jak o ně pečovat?

„Vzpomínám na jednu klientku, toho času jí bylo 75 let. Vyhledala mě pro dlouhodobé silné točení hlavy, ztrácela stabilitu a cítila bolesti krční páteře. S tím se samozřejmě pojily i psychické potíže. Při vyšetření se zmínila i o mastektomii, kterou prodělala před patnácti lety. O zákroku ale nechtěla moc mluvit, bylo to pro ni citlivé téma, navíc velmi staré. Po citlivém naléhání mi jizvu ukázala. Byla velmi rozsáhlá, bolestivá, tvrdá jako kámen, naprosto nepružná do žádného směru. Terapie tedy spočívala hlavně v práci s jizvou a okolními tkáněmi. Asi na čtvrté sezení mi téměř tanečním krokem a s úsměvem na tváři přišla šťastná dáma, která se po deseti letech zbavila svých největších obtíží,“ vzpomíná fyzioterapeutka Iva Whitten (fyziowhitten.cz).

A příběhů, na kterých je dokonale vidět, jak důležité je věnovat jizvě pozornost, je mnohem víc. Například maminky po císaři, které trápí bolesti zad. Jenže problémy jim způsobuje právě aktivní jizva.

„Jeden můj pacient podstoupil během dospívání korekční operaci hrudníku. Jizvy ale zůstaly neošetřené a po letech mu působily potíže s dechem,“ dodává ještě svou zkušenost fyzioterapeutka Eva Vacová (www.fyzio-vacova.cz).

Nebezpečí jizev totiž spočívá v tom, že mohou srůstat s podkožím a pak nedovolují svalům a tkáním správně fungovat. Samotná jizva a tkáň v jejím okolí je pak stažená, zduřelá a často bolestivá. „Výrazně se snižuje elasticita celého okolí jizvy, což může vést ke zřetězení poruch i do vzdálených oblastí na těle,“ vysvětluje Whitten.

Neplatí přitom pravidlo, že čím menší jizva, tím menší obtíže může vyvolat, i když velikost jizvy do určité míry samozřejmě roli hraje. I malé jizvy, například po laparoskopických operacích nebo po banálních úrazech, mohou ztvrdnout a způsobit velké obtíže.

Větší vliv má místo na těle, kde jizva vznikla. Například jizva na kloubu může omezovat rozsah pohybu v kloubu, a tím se změní fungování celého zbytku těla. Stejně tak jizvy po operacích břicha jsou velmi rizikové. Ovšem neznamená to, že by například jizva na předloktí nemohla vyvolat stejně nepříjemné potíže. Je zkrátka důležité pečovat o všechny jizvy.



Jak tedy na to?

Začněte hned první den. „Zpočátku péče spočívá v tom, že jizvu udržujeme v čistotě. Sprchujeme ji vlažnou až chladnější vodou, což působí také jako mikromasáž, poté ji větráme, aby mohla dýchat, a bráníme vzniku infekce,“ popisuje Eva Vacová.

Po vyndání stehů už je možné začít s jizvou pracovat přímo. Konkrétně ji pravidelně promazáváme. „Na trhu je spousta speciálních přípravků, ale jako nejlepší varianta se často doporučuje domácí vepřové nesolené sádlo, se kterým mám sama dobré zkušenosti,“ říká Iva Whitten. Pokud sádlo nechcete, pořiďte v lékárně například měsíčkovou mast nebo třeba třezalkový olej.

Zkuste i tejpy Fyzioterapeut může jizvu ošetřit také speciálním tejpem. Ten pomáhá snižovat mechanické napětí v okolí jizvy a na jizvě samotné, podporuje její oploštění, funguje jako prevence srůstů a působí do určité míry i jako lifting, nadzdvižení měkkých tkání (kůže a podkoží), což vede následně ke zlepšení cirkulace, snížení otoku v jizvě a jejím okolí.

Při promazávání také můžeme provádět tlakovou masáž. „Na jizvu plošně, intenzivně, ale zároveň jemně na několik sekund zatlačíme a pak pustíme. Takto postupujeme po celé ploše jizvy klidně několikrát,“ popisuje Whitten s tím, že díky tomuto postupu se jizva krásně prokrví a zkvalitní se tak hojící proces.

Postupně pak fyzioterapeutka doporučuje přidat k tlaku i posun tkání. „Na jizvu zatlačíme a zároveň s ní kloužeme po podkoží do různých směrů. Ovšem pozor, jizvu nikdy neroztahujeme,“ varuje. Dalším krokem je pak chycení jizvy oběma rukama vždy mezi palec a ukazováček nebo palci proti sobě a její protažení. Mělo by trvat několik sekund a postupně bychom měli takto táhnout do všech směrů. Jizvu takto můžeme i zlehka nadzvednout a „odlepit“ od podkoží.

Celková péče o jizvu je během na dlouhou trať. Počítejte s tím, že trvá jeden, ale i dva roky, než se jizva dokonale zhojí, upozorňuje Eva Vacová. V závislosti na velikosti jizvy by masáž měla zabrat asi deset minut a provádět bychom ji měli dvakrát denně.

„Ve výsledku by měla být jizva klidná, měkká, posunlivá a co nejvíce podobná okolním tkání,“ uzavírá Whitten.