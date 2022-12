Hlasivkám škodí káva i kečup, říká lékařka. Učitelkám radí, jaký zvolit tón

Jak by měli o svůj hlas pečovat lidé, kteří vzhledem ke své profesi hodně mluví?

Těch rad by byla řada. Když to vztáhnu jen k potravinám, měli by omezit ty, co organismus zakyselují. Jako třeba káva. Kdekdo si dnes kupuje kávovar, přitom nadměrné pití kávy patří k nezdravým civilizačním zlozvykům. Podobně působí oříšky, mléko, bílé víno a šampaňské. Také výrobky z rajčat. Nadužívání kečupu si všímám už u dětí. Měli bychom se vyhýbat příliš pálivým, příliš tučným i příliš sladkým jídlům. Tímto způsobem se člověk může dopracovat k refluxní chorobě jícnu, která škodí i hlasivkám.

Práce s lidmi je těžká a neprobíhá pokaždé hladce. Nedávno jsem si třeba o sobě přečetla, že dělím lidi na očkované a neočkované.