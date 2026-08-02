S nasazením veselé masky narůstá riziko, že deprese zůstane nerozpoznaná a neléčená. „Později může taková beznaděj vést až k myšlenkám na smrt jako vysvobození,“ upozorňuje psychoterapeutka Jiřina Maršálková z platformy Mindwell, jež se zaměřuje hlavně na terapie depresí a úzkostí. Jak usměvavou depresi poznat a odlišit od úzkosti a vyhoření?
Většina lidí vnímá depresi primárně jako stav hlubokého smutku, který se v lidech nevyhnutelně zrcadlí. Pro většinu z nás je překvapením, že se může projevovat i jinak…
Deprese se nemusí projevovat jenom smutkem. Příznakem může být i podráždění. Od běžného smutku nebo rozladěnosti se liší zejména v tom, že deprese je intenzivnější, hlubší, trvá déle a narušuje každodenní fungování. Emoce mohou kolísat. Někdy se takový člověk utrhuje na druhé, říká, že nezvládá situace, jaké dříve zvládal. To jsou první příznaky, které vídáme například i u úzkosti.
Právě „smiling depression“ ukazuje, jak zrádné je posuzovat lidi jen podle toho, jak působí navenek. Je potřeba si všímat i drobných změn, které však na první pohled nevypadají závažně.