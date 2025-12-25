Chystat si darovanou stolici doma v mixéru je risk. Lékař nejen o střevním mikrobiomu

Kdy si lékaři vůbec poprvé uvědomili existenci mikrobiomu a jeho propojení s naším zdravím?
Možná to bude pro nás překvapením, ale dochovaná zpráva pochází ze 4. století před naším letopočtem, kdy Hippokrates vyslovil hypotézu, že smrt vzniká ve střevě a že to je rájem nemocí. V té době samozřejmě ještě neměli tušení o existenci mikroorganismů, které jsme dnes schopni identifikovat díky molekulárněbiologickým metodám, například sekvenaci („rozklíčování“ chemického složení biomolekul, např. DNA a podobně, pozn. red.).
Užívat nějaké probiotikum jen tak „naslepo“ nedává smysl. Je potřeba vědět, co vlastně chceme na svém zdraví zlepšit či změnit.