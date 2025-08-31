Nezvedne palec, nepostaví se na špičky. Příznaky začínajícího ochrnutí, říká lékař

Premium

Fotogalerie 10

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji meziobratlových plotének, kloubů a vazů – je proces, který s věkem postupuje. „Pacientům v ambulanci často říkám, že tahle nemoc je trochu jako rakovina – ne v tom, že by vás ohrožovala na životě, ale že se nezastaví. Nezabije vás, ale pořád se vyvíjí. Někdy pomalu, někdy rychleji – to je velmi individuální. A i genetika v tom hraje obrovskou roli,“ říká přední český spondylochirurg, tedy odborník na operace páteře, Jiří Chrobok. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Karolína Lišková
  20:00
Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji meziobratlových plotének, kloubů a vazů – je proces, který s věkem postupuje. „Pacientům v ambulanci často říkám, že tahle nemoc je trochu jako rakovina – ne v tom, že by vás ohrožovala na životě, ale že se nezastaví,“ říká Jiří Chrobok, přední český spondylochirurg, tedy odborník na operace páteře.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

Na jaký případ ze sálu nikdy nezapomenete?
Je to případ, který se mi vryl do paměti hned na začátku mé neurochirurgické praxe. Je to už více než pětatřicet let. Šlo o mladou ženu ve vysokém stupni těhotenství, která byla přivezena po těžké autonehodě. Byla v hlubokém bezvědomí a krvácela do mozku. Dítě již bohužel bylo mrtvé. Situace byla natolik závažná, že jsme museli operovat okamžitě – současně s porodníky. Zatímco kolega porodník prováděl akutní císařský řez, my prováděli rozsáhlou kraniotomii – odstranění části lebeční klenby – a evakuovali nitrolebeční hematom (krevní sraženina, jež tlačí na mozek, pozn. red.). Během výkonu však došlo k masivnímu krvácení způsobenému vážným stavem, kdy se přestává srážet krev. Bylo velmi těžké operaci vůbec dokončit. S obtížemi jsme uzavřeli operační ránu a – upřímně řečeno – nečekali jsme, že pacientka přežije.

Příčinou bolesti zad mohou být zhoubné nádory. Až dvacet procent karcinomů se poprvé projeví právě bolestí zad.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lékaři Česka

Pokud vám je špatně už po jednom pivu, riziko závislosti bude nižší, říká genetička

Dominika Kopalová

Geny ovlivňují to, jak vypadáme, jaké jsou naše charakterové rysy. Lze z nich vyčíst i predispozice...

Nohy jako konve. Proč otékají a kdy to signalizuje nemoc srdce, líčí primářka

Jana Janečková

Otoky nohou v létě trápí čím dál víc lidí. Horko, dlouhé cestování, dehydratace nebo genetika mohou...

Počet zánětů prostaty stoupá, riziková je klimatizace i kožené sedačky, říká urolog

MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D., primář urologie Nemocnice Jablonec nad Nisou,...

Prostata je malá mužská pohlavní žláza, která má za normálních okolností velikost vlašského ořechu....

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Nádory dětí jsou často smrtelnější než ty, které postihují dospělé, říká onkolog

Jan Starý

Svůj život zasvětil dětské medicíně a hematoonkologii, která během pětačtyřiceti let prošla...

Západní civilizace hloupne a slušnost je v rozkladu. Profesor Kalvach o IQ národů

Pavel Kalvach

K nejchytřejším národům světa patří Singapur, čínský Hongkong, Japonsko, Čína a Tchaj-wan. Proč?...

Nejčtenější

Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací

Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...

V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu

Osmadvacetiletá Farah Faizalová z Malajsie se v době těhotenství radovala a těšila na svého potomka, ale zároveň nesmírně trpěla kvůli svému vzhledu, který šokoval nejen ji, ale i její okolí. Její...

Nezvedne palec, nepostaví se na špičky. Příznaky začínajícího ochrnutí, říká lékař

Premium

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji meziobratlových plotének, kloubů a vazů – je proces, který s věkem postupuje. „Pacientům v ambulanci...

31. srpna 2025

Na svá prsa myslím od rána do večera, říká žena posedlá svým hrudníkem

Menagerie Verre alias Foxy otevřeně přiznává, že je závislá na zvětšujícím se poprsí a od rána do večera nedokáže myslet na nic jiného, než právě na svůj hrudník. Její obsese se začala projevovat,...

31. srpna 2025  11:40

Horko můžete porazit i cvičením. Jóga vás v parnu zklidní i osvěží

Jóga nemusí být jen dynamická a zahřívací. Zkuste zpomalit a zařaďte pozice, které zklidňují mysl, jemně protahují tělo a jsou ideální i do parných dnů.

31. srpna 2025

S parfémem, nebo bez? Co o vás prozradí vaše vůně

Okolí vnímá nejenom náš vzhled, ale i vůni. A ta o nás vypovídá mnohé... Co všechno o sobě prozradíme nejen svým tělesným pižmem, ale i výběrem parfému? Možná budete překvapeni.

31. srpna 2025

Léto ještě neřeklo poslední slovo. Zůstaňte královnou pláže

Být na pláži královnou? Letos je to snadné! Stačí sáhnout po správném střihu, odvážném vzoru a přidat něco praktického – třeba menstruační plavky. Na styl rozhodně není pozdě.

31. srpna 2025

Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací

Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...

31. srpna 2025

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si objednávají přes sociální sítě. Trend, který začaly popularizovat platformy jako Instagram a TikTok,...

31. srpna 2025

Změny hmotnosti, nálady i paměti. Poznejte včas nemocnou štítnou žlázu

Je malá, ale řídí spoustu dějů v těle. Když se činnost štítné žlázy naruší, projeví se to na váze, náladě i srdci. Poruchy jsou časté hlavně po padesátce. Jak začínající potíže poznat?

31. srpna 2025

Panny budou v napětí, Štíry ovládne sex. Horoskop na září pro všechna znamení

Premium

Je tady konec prázdnin a po nich přichází září, které přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co přinese devátý měsíc jednotlivým...

31. srpna 2025

Halušky se skořicí, jablky a rozinkami

Halušky se skořicí, jablky a rozinkami
Recept

Střední

45 min

Znáte jenom slovenské halušky s brynzou? Vyzkoušejte k snídani sladké se skořicí a jablky.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Aby měla vosí pas, nosí žena korzet třiadvacet hodin denně

Třiatřicetiletá Aleira Avendano původně z Brazílie šokuje svým vzhledem a konkrétně pasem, který má užší než většina lidí na planetě. Aby takové útlosti docílila, musí ovšem nosit stahovací korzet,...

30. srpna 2025  11:28

Je něžná, ženská i sexy. Dopřejte si krajku, podmaní si vás

Krajka rozhodně není jen výsadou spodního prádla nebo sexy oblečení. Poradíme vám, jak ji nosit elegantně, s noblesou a bez špetky lascivnosti – prostě jako pravá dáma! Tajemství tkví v detailech.

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.