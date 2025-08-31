Na jaký případ ze sálu nikdy nezapomenete?
Je to případ, který se mi vryl do paměti hned na začátku mé neurochirurgické praxe. Je to už více než pětatřicet let. Šlo o mladou ženu ve vysokém stupni těhotenství, která byla přivezena po těžké autonehodě. Byla v hlubokém bezvědomí a krvácela do mozku. Dítě již bohužel bylo mrtvé. Situace byla natolik závažná, že jsme museli operovat okamžitě – současně s porodníky. Zatímco kolega porodník prováděl akutní císařský řez, my prováděli rozsáhlou kraniotomii – odstranění části lebeční klenby – a evakuovali nitrolebeční hematom (krevní sraženina, jež tlačí na mozek, pozn. red.). Během výkonu však došlo k masivnímu krvácení způsobenému vážným stavem, kdy se přestává srážet krev. Bylo velmi těžké operaci vůbec dokončit. S obtížemi jsme uzavřeli operační ránu a – upřímně řečeno – nečekali jsme, že pacientka přežije.
Příčinou bolesti zad mohou být zhoubné nádory. Až dvacet procent karcinomů se poprvé projeví právě bolestí zad.