Viry hrály zásadní roli v evoluci člověka, měli bychom je využívat, říká expert

Je pro vás virology koronavirus ještě téma s velkým „T“, nebo už takzvaně „vyvanulo“ a vy teď s větším zájmem sledujete jiné viry?

Dokud tady s námi bude koronavirus alespoň v té míře, v jaké tady byl v létě a v jaké je zde i nyní, zůstane pro nás tématem s velkým „T“. Nicméně do budoucna to nemůže být jediné téma. Musíme si uvědomit, že tady máme ještě další virovou pandemii, která trvá posledních 40 let, a to pandemii AIDS, způsobenou virem HIV (anglicky Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti; nákaza tímto virem může vyústit v onemocnění AIDS, tedy Acquired Immune Deficiency Syndrome, česky syndrom získané imunitní nedostatečnosti; neléčení pacienti umírají na následky infekcí, jež se u nich rozvinou kvůli poškození imunitního systému, pozn. red.), která je palčivá zejména v zemích subsaharské Afriky. Kromě toho tady však máme také velké množství nejrůznějších dalších virů, jež jsou z medicínského nebo biologického hlediska neméně důležité.

Nakažení mohou trpět poměrně velkými bolestmi. Léze vznikají především v rektální oblasti, a nemocní tak mají obrovský problém, aby si vůbec zašli na velkou.