Pod pojmem superpotraviny si můžeme představit ovoce, zeleninu, oříšky či koření atd. s mimořádně vysokým obsahem vitaminů, minerálů, antioxidantů nebo zdravých tuků. Nedá se určitě říct, že když je budete jíst, zázračně se vyléčíte, ale určitě je dobré je do svého jídelníčku zařadit.
Při jejich pravidelné konzumaci totiž můžete podpořit imunitu, trávení, ale i celkovou kondici svého těla. I když některé z nich pocházejí z dalekých končin, dnes už není problém je sehnat i u nás.
Vajíčka k snídani, chia k svačině. Potraviny, které zasytí na dlouho
Chia semínka
Drobounká semínka z Jižní Ameriky patří mezi nejbohatší rostlinné zdroje omega-3 mastných kyselin. Obsahují také vlákninu, vápník a bílkoviny. Po namočení nabobtnají a vytvoří gel, který zasytí na delší dobu a pomáhá trávení. Hodí se do jogurtu, ovesné kaše i domácího pudinku, ale můžete je přidat i do pečiva.