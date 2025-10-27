Na podzim se dny zkracují a přirozeného světla ubývá. Pokud jste na tyto změny citliví, může to ve vás vyvolat pocity smutku, úzkosti, splínu, deprese či melancholie. Obecně se tomuto stavu říká podzimní deprese neboli sezonní afektivní porucha (SAD). Podle statistik jí každoročně trpí až dvacet procent Čechů.
Naštěstí existují přírodní prostředky, které můžou v takových chvílích ulevit. Které to jsou?
Vlašské ořechy
Doba sklizně vlašských ořechů trvá až do listopadu. Využijte toho a nasbírejte si na zimu pořádnou zásobičku. Tyto plody totiž obsahují velké množství omega 3 mastných kyselin, které posilují mozek a k tomu stimulují tvorbu hormonů štěstí, serotoninu a dopaminu. Zároveň s každou dávkou ořechů tělu dodáváte vitaminy E a B6. Ty jsou důležité hlavně proto, že snižují pocity úzkosti, smutku a deprese.
Doporučení: Zařaďte vlašské ořechy do svého jídelníčku a každý den si dopřejte sedm kousků. Nejlepší je dát si je hned ráno, protože ořechy vám dodají energii do nového dne. Špatná není ani „ořechová svačinka“ dvě hodiny poté, co jste dojedli oběd. Mimochodem, i chroupání ořechů má svá pozitiva. Podle vědců působí uklidňujícím dojmem a tlumí pocit napětí na těle i na duši.
