Influencerka sní najednou dvacet hamburgerů, je stále štíhlá jako laňka

Na sociální sítě nahrává videa, kde sní dvacet hamburgerů, XXL pizzu nebo devět kilo párků v rohlíku za pouhých pár minut. Jak sama říká,má velmi rychlý metabolismus, takže po tak velkém množství jídla nepřibírá a má stále hlad. Podle mnohých jde o poruchu.

„Nemyslím si, že je to úplně normální. Měla by mít nějaký pocit zasycenosti. Místo toho má hlad,“ uvedla jedna z jejích sledujících na TikToku. Někteří pro změnu tvrdí, že videa jsou sestříhaná a není možné, aby tolik jedla.

„Nemá smysl někoho přesvědčovat o pravdivosti mých videí, protože lidé si rádi dělají vlastní závěry. Pokud má někdo svůj názor, těžko ho přemluvím a nechci to ani dělat. Začala jsem videa natáčet, protože mé přátele fascinovalo, kolik toho sním. Přišlo jim to zábavné. Myslím, že spoustu dalších lidí to pobavilo také,“ uvedla na Instagramu influencerka, která se živí mimo jiné jako modelka a zpěvačka.

Věří, že by se možná v budoucnu mohla dostat i do knihy rekordů. Zvládá totiž jíst stále větší a větší množství jídla. Ob den si například dopřává dva obrovské kyblíky křupavých kuřecích křidýlek. Takové množství obvykle stačí pro několik dospělých lidí. „Když jsem někde pro jídlo, lidé si myslí, že nakupuji pro větší skupinu lidí. Jsou v šoku, že to je jen pro mě,“ smála se Pinky. V žádném případě prý nechce nikoho nabádat k tomu, aby jedl tak velké množství jídla. Je si vědoma toho, že to nebude příliš zdravé. „Neberte mě jako dobrý příklad,“ dodala.