Chuť na sladké je hodně podmíněna geneticky, říká docent Havlík

Každý touží být zdravý, krásný, hubený, a to pokud možno bez úporného cvičení. Prodej „zázračných“ diet či doplňků stravy je tak už po desítky let zlatý důl. Přitom věc je mnohem složitější. Roli hraje nejen příjem i výdej energie, tedy co a kolik toho jíme a jaký máme pohyb, ale také genetika.