Možná jste ke konci minulého roku zaznamenali, že americké město San Francisco zažalovalo potravinářské giganty kvůli tomu, že prý vědomě zaplavují trh ultrazpracovanými potravinami (UZP). Podle žaloby jde o jídlo záměrně navržené tak, aby bylo extrémně chutné, levné, návykové a zdraví škodlivé, čímž má přispívat k epidemii obezity, diabetu a srdečních chorob. Potravinářský průmysl se brání, že neexistuje jednotná vědecká definice ultrazpracovaných potravin a démonizovat jídla jen na základě míry jejich zpracování je zavádějící.
Některé složky potravin nebo jejich kombinace působí v mozku na stejná centra jako heroin nebo kokain. A podobně jako u nich se můžou projevit abstinenční příznaky.