Méně kávy, více bílkovin a kysaných potravin. Jídelníček pro lepší psychiku

To, co jíme, často ovlivňuje naši náladu. A nálada zase má vliv na to, na co máme chuť. Začarovaný kruh se někdy roztočí tak, že než se nadějeme, skončíme s tabulkou čokolády v jedné ruce a kávou v druhé. Chybí-li tělu kvalitní výživa, trpí i psychika. A hlavně ne vždy platí, že si tělo samo řekne, co potřebuje.