Cesta za vysněnou dovolenou může být prvním krokem k nezapomenutelným zážitkům. Zároveň ale představuje zkoušku pro naše cévy. Dlouhé sezení v autě, autobuse nebo letadle, vysoké teploty a nedostatek tekutin vytvářejí podmínky, které mohou zhoršit žilní obtíže a zvýšit riziko vzniku hluboké žilní trombózy.
Právě v létě bývají problémy výraznější. Teplo způsobuje rozšiřování žil, a návrat krve z dolních končetin směrem k srdci je proto náročnější. Výsledkem mohou být těžké nohy, otoky kotníků nebo nepříjemné pocity napětí v lýtkách.
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Kdy už nejde jen o únavu nohou
Mírné otoky obou kotníků po dlouhé cestě ještě nemusejí znamenat vážný problém. Pozornost je však potřeba zbystřit ve chvíli, kdy je jedna noha nateklejší než druhá, objeví se bolest lýtka nebo stehna, zarudnutí, zvýšená teplota kůže či pocit výrazného napětí.
„Žilní trombózu nelze spolehlivě poznat jen podle pocitu v noze, potvrzuje se vyšetřením, nejčastěji ultrazvukem,“ upozorňuje angioložka Petra Zimolová z FN Motol a Homolka.
Nebezpečí navíc nekončí příletem nebo příjezdem do cílové destinace. Odborníci upozorňují, že riziko vzniku hluboké žilní trombózy je zvýšené ještě během prvních dvou týdnů po delší cestě.
Pokud se po návratu objeví jednostranný otok, bolest nebo změna barvy kůže, je namístě neodkládat návštěvu lékaře.
Prevence začíná před odjezdem
Dobrou zprávou je, že většině komplikací lze předcházet. Základem je pravidelný pohyb během cesty. I vsedě lze procvičovat chodidla, propínat špičky nebo zapojovat lýtkové svaly, které fungují jako přirozená pumpa podporující návrat krve k srdci.
Stejně důležitý je dostatečný pitný režim. Hydratace podporuje správné proudění krve, zatímco alkohol nebo nadměrné množství kofeinu mohou situaci zhoršit. Vyplatí se také volit pohodlné oblečení a obuv, které neomezují krevní oběh.
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Před trombózou vás může při letu ochránit i aspirin, uvedl lékař
Zvýšenou pozornost by měli věnovat lidé s křečovými žilami, prodělanou trombózou, obezitou nebo dalšími rizikovými faktory. V těchto případech mohou pomoci správně zvolené kompresní punčochy. Jejich účinnost potvrzují i studie, podle nichž významně snižují riziko trombózy během dlouhých letů.
Další užitečné informace a doporučení odborníků mohou zájemci najít na stránkách zilniporadna.cz. Platí totiž, že několik jednoduchých opatření může rozhodnout o tom, zda si z dovolené přivezete jen krásné vzpomínky, nebo také zdravotní komplikace.
Když se sraženina vydá na cestu
Hluboká žilní trombóza vzniká ve chvíli, kdy krevní sraženina částečně nebo úplně ucpe hlubokou žílu. Nejčastěji se projeví bolestí, otokem, pocitem napětí nebo změnou zbarvení postižené končetiny. Největší nebezpečí však představuje situace, kdy se část sraženiny uvolní a krevním proudem doputuje do plic. Může vzniknout plicní embolie, tedy závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.