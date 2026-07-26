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Jedna nateklá noha po dovolené? Tento příznak může znamenat trombózu

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Termogram nohou ukazuje hlubokou žilní trombózu v levém lýtku.
Krevní sraženina uvnitř plicní cévy
Snímek, kde je vidět krevní sraženina ve stehenní žíle.
Povrchní zánět žil na noze s trombózou
5 fotografií
Letní dovolená bývá symbolem odpočinku, ale dlouhé hodiny strávené v autě nebo letadle mohou představovat zátěž pro naše žíly. Horko, nedostatek pohybu i dehydratace zvyšují riziko otoků a v některých případech také nebezpečné žilní trombózy.

Cesta za vysněnou dovolenou může být prvním krokem k nezapomenutelným zážitkům. Zároveň ale představuje zkoušku pro naše cévy. Dlouhé sezení v autě, autobuse nebo letadle, vysoké teploty a nedostatek tekutin vytvářejí podmínky, které mohou zhoršit žilní obtíže a zvýšit riziko vzniku hluboké žilní trombózy.

Právě v létě bývají problémy výraznější. Teplo způsobuje rozšiřování žil, a návrat krve z dolních končetin směrem k srdci je proto náročnější. Výsledkem mohou být těžké nohy, otoky kotníků nebo nepříjemné pocity napětí v lýtkách.

Žíly jsou naši upracovaní horníci, oteklé kotníky nepodceňujte, radí lékařka

Kdy už nejde jen o únavu nohou

Mírné otoky obou kotníků po dlouhé cestě ještě nemusejí znamenat vážný problém. Pozornost je však potřeba zbystřit ve chvíli, kdy je jedna noha nateklejší než druhá, objeví se bolest lýtka nebo stehna, zarudnutí, zvýšená teplota kůže či pocit výrazného napětí.

„Žilní trombózu nelze spolehlivě poznat jen podle pocitu v noze, potvrzuje se vyšetřením, nejčastěji ultrazvukem,“ upozorňuje angioložka Petra Zimolová z FN Motol a Homolka.

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Nebezpečí navíc nekončí příletem nebo příjezdem do cílové destinace. Odborníci upozorňují, že riziko vzniku hluboké žilní trombózy je zvýšené ještě během prvních dvou týdnů po delší cestě.

Pokud se po návratu objeví jednostranný otok, bolest nebo změna barvy kůže, je namístě neodkládat návštěvu lékaře.

Prevence začíná před odjezdem

Dobrou zprávou je, že většině komplikací lze předcházet. Základem je pravidelný pohyb během cesty. I vsedě lze procvičovat chodidla, propínat špičky nebo zapojovat lýtkové svaly, které fungují jako přirozená pumpa podporující návrat krve k srdci.

Stejně důležitý je dostatečný pitný režim. Hydratace podporuje správné proudění krve, zatímco alkohol nebo nadměrné množství kofeinu mohou situaci zhoršit. Vyplatí se také volit pohodlné oblečení a obuv, které neomezují krevní oběh.

Před trombózou vás může při letu ochránit i aspirin, uvedl lékař

Zvýšenou pozornost by měli věnovat lidé s křečovými žilami, prodělanou trombózou, obezitou nebo dalšími rizikovými faktory. V těchto případech mohou pomoci správně zvolené kompresní punčochy. Jejich účinnost potvrzují i studie, podle nichž významně snižují riziko trombózy během dlouhých letů.

Další užitečné informace a doporučení odborníků mohou zájemci najít na stránkách zilniporadna.cz. Platí totiž, že několik jednoduchých opatření může rozhodnout o tom, zda si z dovolené přivezete jen krásné vzpomínky, nebo také zdravotní komplikace.

Když se sraženina vydá na cestu

Hluboká žilní trombóza vzniká ve chvíli, kdy krevní sraženina částečně nebo úplně ucpe hlubokou žílu. Nejčastěji se projeví bolestí, otokem, pocitem napětí nebo změnou zbarvení postižené končetiny. Největší nebezpečí však představuje situace, kdy se část sraženiny uvolní a krevním proudem doputuje do plic. Může vzniknout plicní embolie, tedy závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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