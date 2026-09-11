Jedna cigareta vezme ženám 22 minut života. Mužům méně, ukázal výzkum

Ženy žijí v průměru déle než muži. Kouření jim ale z tohoto přirozeného náskoku poměrně výrazně ukrajuje. Ukázal to i výzkum vědců z University College London, kteří se pokusili spočítat, jakou část života si člověk ubere každou zapálenou cigaretou. U žen jim vyšlo v průměru 22 minut, zatímco u mužů 17.
Číslo je samozřejmě potřeba brát s rezervou. Neznamená to, že po dokouření cigarety začnou neúprosně odtikávat pomyslné hodiny. Spíš to názorně ukazuje, že se nenápadný každodenní zvyk během let nasčítá.
|
Rakovina, srdeční choroby, špatná pleť. Proč byste měla zahodit cigaretu
Jedna cigareta u ranní kávy, druhá po obědě a další večer s přáteli nemusí působit nijak dramaticky. Jenže právě pravidelnost dělá z kouření jeden z největších zdravotních problémů. A u žen se k obecným rizikům přidávají ještě některá další.
Větší zranitelnost plic
Ženské tělo totiž na kouření nereaguje ve všech ohledech stejně jako mužské. Rozdíly se ukazují například u srdce a cév, kterým kouření rozhodně nesvědčí, a některé výzkumy upozorňují také na větší zranitelnost ženských plic. Velký vliv mají také hormony, tělesné dispozice i způsob, jakým organismus některé škodlivé látky zpracovává.
A pak jsou tu následky, které se týkají především žen. Cigarety mohou komplikovat snahu o otěhotnění a samozřejmě představují velké riziko během těhotenství.
S přibývajícími roky se navíc jejich vliv může začít ukazovat i v zrcadle. Kouření omezuje prokrvení pokožky, narušuje tvorbu kolagenu a přispívá k tomu, že pleť ztrácí pružnost, působí unaveněji a dříve se na ní objevují vrásky.
Ani po mnoha letech kouření není důvod mávnout nad cigaretami rukou s tím, že škody už byly napáchány. Právě tady přinášejí dlouhodobé výzkumy u žen poměrně povzbudivé výsledky. Čím dříve kuřačka přestane, tím větší část rizik spojených s tabákem může ještě výrazně snížit.
Velká britská studie například ukázala, že ženy, které s kouřením skončily kolem čtyřicítky, se vyhnuly v naprosté většině zvýšenému riziku předčasného úmrtí, které by jim hrozilo při pokračujícím kouření. Ještě větší efekt má samozřejmě konec s cigaretami v mladším věku, smysl ale má i později.
|
Plíce si pamatují i jedinou cigaretu. Podívejte se, jak vypadají po letech
Tělo totiž dokáže na život bez tabáku reagovat překvapivě rychle a postupně se snižují některá zdravotní rizika. Možná tedy není potřeba děsit se představou všech cigaret vykouřených v minulosti. Mnohem důležitější mohou být ty, které už člověk nevykouří.
Jak přestat kouřit
Cesta existuje. Tady je pár tipů.
Zbavit se tohoto zlozvyku není jednoduché, o to víc, když trvá příliš dlouho.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.