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Jedna cigareta vezme ženám 22 minut života. Mužům méně, ukázal výzkum

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie | foto: Getty Images

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Cigareta rozhodně není zdravá pro nikoho, ženskému tělu však může ublížit víc než mužskému. Ohrožuje totiž nejen srdce a plíce, ale také plodnost a má výrazný vliv na stárnutí pokožky.

Ženy žijí v průměru déle než muži. Kouření jim ale z tohoto přirozeného náskoku poměrně výrazně ukrajuje. Ukázal to i výzkum vědců z University College London, kteří se pokusili spočítat, jakou část života si člověk ubere každou zapálenou cigaretou. U žen jim vyšlo v průměru 22 minut, zatímco u mužů 17.

Číslo je samozřejmě potřeba brát s rezervou. Neznamená to, že po dokouření cigarety začnou neúprosně odtikávat pomyslné hodiny. Spíš to názorně ukazuje, že se nenápadný každodenní zvyk během let nasčítá.

Rakovina, srdeční choroby, špatná pleť. Proč byste měla zahodit cigaretu

Jedna cigareta u ranní kávy, druhá po obědě a další večer s přáteli nemusí působit nijak dramaticky. Jenže právě pravidelnost dělá z kouření jeden z největších zdravotních problémů. A u žen se k obecným rizikům přidávají ještě některá další.

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Větší zranitelnost plic

Ženské tělo totiž na kouření nereaguje ve všech ohledech stejně jako mužské. Rozdíly se ukazují například u srdce a cév, kterým kouření rozhodně nesvědčí, a některé výzkumy upozorňují také na větší zranitelnost ženských plic. Velký vliv mají také hormony, tělesné dispozice i způsob, jakým organismus některé škodlivé látky zpracovává.

A pak jsou tu následky, které se týkají především žen. Cigarety mohou komplikovat snahu o otěhotnění a samozřejmě představují velké riziko během těhotenství.

S přibývajícími roky se navíc jejich vliv může začít ukazovat i v zrcadle. Kouření omezuje prokrvení pokožky, narušuje tvorbu kolagenu a přispívá k tomu, že pleť ztrácí pružnost, působí unaveněji a dříve se na ní objevují vrásky.

Ani po mnoha letech kouření není důvod mávnout nad cigaretami rukou s tím, že škody už byly napáchány. Právě tady přinášejí dlouhodobé výzkumy u žen poměrně povzbudivé výsledky. Čím dříve kuřačka přestane, tím větší část rizik spojených s tabákem může ještě výrazně snížit.

Velká britská studie například ukázala, že ženy, které s kouřením skončily kolem čtyřicítky, se vyhnuly v naprosté většině zvýšenému riziku předčasného úmrtí, které by jim hrozilo při pokračujícím kouření. Ještě větší efekt má samozřejmě konec s cigaretami v mladším věku, smysl ale má i později.

Plíce si pamatují i jedinou cigaretu. Podívejte se, jak vypadají po letech

Tělo totiž dokáže na život bez tabáku reagovat překvapivě rychle a postupně se snižují některá zdravotní rizika. Možná tedy není potřeba děsit se představou všech cigaret vykouřených v minulosti. Mnohem důležitější mohou být ty, které už člověk nevykouří.

Jak přestat kouřit

Cesta existuje. Tady je pár tipů.

Zbavit se tohoto zlozvyku není jednoduché, o to víc, když trvá příliš dlouho.

  • Stanovte si konkrétní den – vyberte datum, od kterého už si nezapálíte, a předem se na něj připravte.
  • Odstraňte cigarety z dosahu – zbavte se zásob, zapalovačů i popelníků, které kouření zbytečně připomínají.
  • Poznejte své spouštěče – káva, alkohol, stres nebo posezení s kuřáky mohou chuť na cigaretu zesilovat, proto si pro tyto chvíle připravte náhradu.
  • Zaměstnejte ruce i ústa – pomoci může žvýkačka, sklenice vody, krátká procházka nebo cokoli, co odvede pozornost.
  • Nebojte se pomoci z lékárny – nikotinové náplasti, žvýkačky či pastilky mohou zmírnit abstinenční příznaky a usnadnit první týdny.
  • Řekněte o svém rozhodnutí okolí – podpora rodiny a přátel pomůže hlavně ve chvílích, kdy přijde silná chuť si zapálit.
  • Nevzdávejte to po jedné cigaretě – uklouznutí neznamená, že je celé snažení ztracené, důležité je pokračovat dál.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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