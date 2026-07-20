Zatímco někteří z nás snáší cestování bez problémů a při jízdě si čtou nebo spí, pro jiné je doslova noční můrou. Dostavuje se nevolnost, bolest hlavy nebo závratě. Ve společnosti se pro tento stav ujalo označení „mořská nemoc“, protože tento stav popisovali zejména pasažéři cestující lodí. Potíže může ale přinést i cesta autem, letadlem nebo vlakem. Proč?
Mozek dostává protichůdné zprávy z různých částí těla. Oči reagují na pohyb (například stromy nebo vlny), ale nervy cítí, že jste v klidu a nehýbete se. Reaguje na to stresovou reakcí. Nejčastěji nevolností při cestování trpí děti, protože jejich rovnovážný mechanismus je citlivější. Ušetřeni nejsou ale ani dospělí. Náchylnější jsou lidé trpící Parkinsonovou chorobou, migrénami nebo ženy během menstruace a v těhotenství.
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Trpíte nevolnostmi na cestách? Vyzkoušejte rady, jak se jim vyhnout
Pokud víte, že na nevolnosti během cestování trpíte, podnikněte preventivní kroky ještě před cestou.
Všimli jste si, že „mořská cest nemoc“ nikdy nepostihne řidiče, ale hlavně děti sedící vzadu? Pokud tedy víte, že touto nemocí trpíte, vybírejte si místo na předním sedadle nebo v autobuse vepředu. Při cestě letadlem požádejte (nebo si připlaťte) za sedadlo nad křídlem nebo u okna.
Ve vlaku si nesedejte proti směru jízdy, a kdybyste chtěli dostát cestování lodí, doporučuje se zdržovat se uprostřed, kde se paluba kolébá nejméně.
Knihy na cestu neberte
I když je cesta sebedelší, nečtěte si. To je jeden z nejčastějších spouštěčů nevolnosti. Oči totiž dávají mozku signál, že okolní svět je v klidu, zatímco receptory ve vnitřních uších a v kloubech hovoří opačně.
Dívejte se přímo před sebe na silnici, případně horizont. Vhodné je také větrání a častější zastávky. Vhodné je vzít si před cestou lék na nevolnost (např. Kinedril) nebo žvýkat.
Nepodléhejte obavám
Dalším preventivním opatřením je cestovat s prázdným žaludkem a mít po ruce neustále vychlazenou vodu. Pomoci si můžete i zázvorem. Ano, to je skutečný přírodní všelék.
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Účinkuje téměř okamžitě a nemá žádné vedlejší účinky. Můžete si koupit bonbóny s jeho příchutí nebo pokud jste skutečně odolní, žvýkejte ho čerstvý. Pomůže i zázvorový čaj oslazený medem.
A poslední rada? Psychika dokáže zázraky, proto si nemalujte před cestou černé scénáře, ani dítě neupozorňujte, že by se něco takového mohlo stát. I to může pomoci se nevolnosti vyhnout.
Kdy vyhledat lékaře?
Nevolnost během cestování je zcela běžný jev. I proto jsou např. v letadlech připraveny pro cestující papírové sáčky. Mimochodem když do nich budete dýchat, může vás tato činnost uklidnit a zbavit nepříjemného pocitu na zvracení. Každopádně platí, že jak „mořská nemoc“ přišla, tak po ukončení cesty odezní. Pokud však obtíže přetrvávají nebo se ke zvracení přidá ještě horečka a je vám na omdlení, návštěvu lékaře neodkládejte! Totéž platí, pokud nevolnost nezmizí do 24 hodin.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.