Močení do zásoby podle odborníků opravdu není nic neobvyklého. U dětí pomáhá předcházet „nehodám“, ale často ho praktikují i dospělí. Před výletem, na letišti nebo třeba před spaním. Většinou je to neškodné – ale záleží na frekvenci, píše deník The New York Times.

„Když si občas preventivně odskočíte, nemělo by vám to nijak ublížit,“ uvedla pro americký deník uroložka Ariana Smithová z Pensylvánské univerzity. „Ale pokud byste to dělali několikrát denně, může to zvýšit riziko zdravotních problémů. Narušili byste tak přirozenou zpětnou vazbu mezi močovým měchýřem a mozkem.“

Příliš brzké hlášení

Moč je vlastně odpad vylučovaný ledvinami při čištění krve. Postupně se hromadí v močovém měchýři. Průměrná žena v něm udrží až 500 mililitrů moči a průměrný muž až 700 mililitrů. Na záchod se nám ovšem většinou začne chtít dávno předtím, než tohoto limitu dosáhneme. Už ve chvíli, kdy je v měchýři 150 až 250 mililitrů moči, začíná vysílat nervové signály do mozku a hlásit nám, že je čas moč vyloučit.

Čím častěji však měchýř vyprazdňujeme preventivně, tím spíš se naučí podávat mozku předčasné hlášení. I v případě, že v něm ještě dost moči není. „Pokud se tento neobvyklý stav opakuje, může se časem snížit obsah tekutiny, kterou náš močový měchýř dokáže udržet,“ vysvětluje epidemioložka Siobhan Sutcliffe z Washingtonské univerzity.

Začarovaný kruh močení

Pokud se tedy z močení do zásoby stane pravidelný zvyk, může nás to uvěznit v začarovaném kruhu. Čím častěji to děláme, tím „citlivější“ bude náš měchýř a tím větší nepohodlí pocítíme v situacích, kdy ho nemůžeme ihned vyprázdnit. V horším případě to může skončit syndromem hyperaktivního močového měchýře, jehož hlavním příznakem je právě velmi častá a silná potřeba močit.

Při preventivním močení také obvykle víc namáháme svaly pánevního dna, které jsou oporou močového měchýře a dalších vnitřních orgánů. Pokud jsou oslabené, orgány v břišní dutině klesají níže a tlačí na močový měchýř. To může časem vést i k úniku moči.

Dá se měchýř znova vytrénovat?

Výzkumy říkají, že ano. Mozek má totiž nad naším měchýřem větší kontrolu, než by se mohlo zdát. Některé studie dokonce naznačují, že náhlá a silná potřeba močení se dá zmírnit „jen“ díky cvičení všímavosti neboli mindfulness.

Že se měchýř dá opravdu vytrénovat potvrzují i odborníci z Harvard Medical School. Pomoci může monitorování a zapisování aktivity, ale třeba i trénink svalů pánevního dna – ideálně pod vedením fyzioterapeuta. Známou metodou jsou takzvané Kegelovy cviky, při kterých se tyto svaly opakovaně stahují a zase uvolňují.

Pozor na kávu i alkohol

Na močení mají vliv i různé léky, nemoci (například diabetes nebo spánková apnoe), ale také naše stravovací návyky. Zejména pokud jde o pití. Podrážděný měchýř a častější potřebu močit může způsobovat nadměrná konzumace alkoholu, kofeinu, kyselých a dokonce i slazených nápojů. Omezit kofein je podle Ariany Smithové téměř „univerzální recept“ na zdravější močení.

„Případné negativní účinky preventivního močení se ve většině případů dají opravdu zvrátit a zmiňovaný začarovaný kruh se dá zkrotit. Zdravé močové měchýře jsou totiž neobyčejně odolné,“ uzavírá uroložka.