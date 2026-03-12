Zatímco u nás je vypláznutý jazyk považovaný za projev drzého chování, v Tibetu se tímhle způsobem lidé zdraví. A není divu. Tenhle sval totiž funguje jako osobní zdravotní karta. Podle tvaru, barvy nebo zvrásnění jazyka je prý možné odhadnout, jak se dotyčný cítí, případně co ho trápí za nemoci. Taková „diagnostika“ je bezbolestná a zabere jen pár minut.
Povlak
Na povrchu lidského jazyka se vytváří vrstvička, která je u zdravého člověka bílá, vlhká, tenká a nedá se jen tak seškrábnout. Podle lékařů alternativní medicíny vypovídá o činnosti vnitřních orgánů, jako jsou žaludek, střeva nebo slezina. Tak schválně, mrkněte na svůj jazyk – jak silný je na něm povlak?
- Silná vrstva bílého povlaku značí potíže se žlučníkem, ale může být také předzvěstí špatného trávení.
- Žlutý povlak varuje před žlučníkovými obtížemi.
- Nažloutlá až hnědá vrstva naznačuje vyšší cholesterol. Ve vážnějších případech ovšem poukazuje na špatnou funkci jater a žlučníku. Často také bývá předzvěstí nějakého vážnějšího chronického onemocnění.
- Bílý povlak jazyka může být známkou nesprávného jídelníčku. Většinou ho mají lidé, kteří hodně „ujíždějí“ na sladkém nebo na výrazně kořeněných jídlech.
- Zasněžená zadní část jazyka oznamuje zhoršenou funkci tlustého střeva. Pokud se na témže místě objeví bílá pěna, je to signál, že slinivka břišní není úplně v pořádku.
- Šedá vrstva je typická pro kuřáky. Zajímavé je, že tohle zabarvení přetrvává i několik let poté, co jste skoncovali s cigaretami.
- Nápadné modré žilky na spodní části jazyka varují před hemeroidy či křečovými žilami. Mívají je ovšem i jedinci se slabším srdcem. Týká se to také vás? Zajděte si určitě ke kardiologovi.
- Rudé skvrny na hřbetu jazyka věští gynekologické problémy a napovídají sklon k psychické neuróze.
Barva
Podle tradiční čínské medicíny vypovídá barva jazyka o citech a emocích. Většina lidí, kteří procházejí rozchodem nebo jiným citově náročným obdobím, má špičku jazyka rudou jako rak. Duše je totiž neodmyslitelně propojená s tělem – a není divu, že odstín naznačuje i spoustu zdravotních neduhů. Ostře červená barva odhaluje záněty v těle. Naopak třeba barevný kontrast, kdy je jazyk červený uprostřed a bílý po stranách, vypovídá o problémech s ledvinami. A na jaké barevné kombinace ještě můžete narazit?
- Zarudlost je znakem úzkostí a depresí.
- Bledý jazyk signalizuje problémy s krví.
- Bordó barva varuje před infekcí, kterou může doprovázet rovněž zvýšená teplota.
- Skvrnitost nebo střídání bílých a červených míst je jasným varováním, že v těle máte kvasinky.
- Nachově červený a suchý jazyk (jako ukrojený plátek syrového masa) vypovídá o nedostatku železa a zinku v organismu.
- Vyplašil vás šedohnědý povrch? Tahle „vrstvička“ je typickým znakem kuřáků.
- Namodralý jazyk bývá varovným signálem, že vám docházejí síly a hrozí celkový kolaps. U těhotných žen dokonce může znamenat potrat...
Rýhy
Dlouhá rýha uprostřed vypovídá o stavu vaší páteře. Je ve spodní části zvlněná? Naznačuje problémy s bederní částí. Prohnutí čáry uprostřed poukazuje na zablokovaný hrudník. Zakřivení u špičky jazyka je jasným důkazem, že vám „hapruje“ krční páteř. Během života ale vznikají i jiné čáry, odkazující na další neduhy. Které to jsou?
- Krátké rýhy na suchém jazyce signalizují problémy se slezinou – dalším průvodním projevem můžou být i suché a rozpraskané rty.
- Rýhy působící jako ledové kry jsou známkou stárnutí. Objevují se u žen především v době klimakteria.
- Hluboká hlavní rýha, z níž vycházejí další svislé čáry, ukazuje na potíže s ledvinami. U prasklin na jazyku platí jedna zásada: Čím jsou mělčí, tím lehčí je jimi avizované onemocnění.
Věděli jste, že...
...i tloušťka jazyka vám může leccos prozradit? Silnější jazyk upozorňuje na nedostatek vitaminu B12. Otoky jsou zase signálem špatně fungující štítné žlázy a můžou být také předzvěstí infekce.
Článek vznikl pro časopis Tina.